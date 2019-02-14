Замминистра здравоохранения Яаков Лицман допрошен полицией

В четверг, 14 февраля, пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что следователи отдела по борьбе с коррупцией и расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433) допросили политика, занимающего должность заместителя министра.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что политик подозревается в превышении служебных полномочий, и он был вызван на допрос после скрытой части расследования, продолжавшейся в течение нескольких месяцев.

В полиции подчеркивают, что расследование проводится при содействии прокуратуры Иерусалимского округа и с одобрения юридического советника правительства и государственного прокурора.

После публикации этой информации Яаков Лицман, заместитель министра здравоохранения, обладающий полномочиями министра, подтвердил, что в сообщении полиции говорится о нем. Из окружения политика заявили, что Яаков Лицман изложил на встрече со следователями свою версию происходящего и ответил на все вопросы.

По информации 13-го канала израильского телевидения, следствие проверяет подозрения, согласно которым Яаков Лицман препятствовал экстрадиции религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии.

Отметим, что 13 февраля 2018 года полиция Израиля задержала 50-летнюю Малку Лейфер, бывшего директора еврейской школы в Мельбурне, которая бежала из Австралии в связи с обвинениями в совращении своих учениц. Ее арест был произведен по требованию Австралии.

Согласно подозрениям полиции, Яаков Лицман, использовал свои полномочия для получения фиктивного медицинского заключения о психическом состоянии женщины, что препятствовало ее экстрадиции.





