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14 февраля 2019 г.
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В Израиле

Замминистра здравоохранения Яаков Лицман допрошен полицией

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 19:37 блог версия для печати фото
Замминистра здравоохранения Яаков Лицман допрошен полицией
Замминистра здравоохранения Яаков Лицман допрошен полицией
Замминистра здравоохранения Яаков Лицман допрошен полицией

В четверг, 14 февраля, пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что следователи отдела по борьбе с коррупцией и расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433) допросили политика, занимающего должность заместителя министра.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что политик подозревается в превышении служебных полномочий, и он был вызван на допрос после скрытой части расследования, продолжавшейся в течение нескольких месяцев.

В полиции подчеркивают, что расследование проводится при содействии прокуратуры Иерусалимского округа и с одобрения юридического советника правительства и государственного прокурора.

После публикации этой информации Яаков Лицман, заместитель министра здравоохранения, обладающий полномочиями министра, подтвердил, что в сообщении полиции говорится о нем. Из окружения политика заявили, что Яаков Лицман изложил на встрече со следователями свою версию происходящего и ответил на все вопросы.

По информации 13-го канала израильского телевидения, следствие проверяет подозрения, согласно которым Яаков Лицман препятствовал экстрадиции религиозной израильтянки, подозреваемой в Австралии в педофилии.

Отметим, что 13 февраля 2018 года полиция Израиля задержала 50-летнюю Малку Лейфер, бывшего директора еврейской школы в Мельбурне, которая бежала из Австралии в связи с обвинениями в совращении своих учениц. Ее арест был произведен по требованию Австралии.

Согласно подозрениям полиции, Яаков Лицман, использовал свои полномочия для получения фиктивного медицинского заключения о психическом состоянии женщины, что препятствовало ее экстрадиции.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 февраля 2018 г.
Задержана бывшая директриса еврейской школы в Мельбурне, совращавшая учениц
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2014 г.
Израильтянке, подозреваемой в совращении школьниц, грозит экстрадиция в Австралию





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Четверг, 14 февраля 2019 г.
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