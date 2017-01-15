Оппозиция на демонстрации в Тель-Авиве потребовала отставки Нетаниягу

Вечером в субботу, 14 января, в Тель-Авиве началась демонстрация оппозиционеров, требующих отставки главы правительства Биньямина Нетаниягу на фоне ведущегося против него расследования.

Депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь" Став Шафир перед демонстрацией сказала в эфире радиостанции "Решет Бет", что премьер-министр при принятии решений руководствуется исключительно соображениями политического выживания, а стране такой лидер не подходит. Она также отметила, что в условиях текущего расследования подозрений против Нетаниягу, он должен уйти в отставку.

По оценке "Валла", на демонстрации, начавшейся перед комплексом правительственных зданий "Кирия", собралось около 200 человек. Они призывали премьер-министра уйти в отставку и обвиняли правительство в коррупции.

Демонстранты планируют пройти с маршем до площади Рабина. Ранее полиция сообщала, что в связи с демонстрацией оппозиционеров несколько улиц будут перекрыты.

Полицейские сообщали о перекрытии участка улицы Каплан в западном направлении между улиц Менахем Бегин и Ибн Гвироль, участка улицы Ибн Гвироль между улицами Марморек и Арлозоров в обоих направлениях, а также улиц, пересекающие упомянутые.