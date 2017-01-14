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В Израиле

Лидеры арабского сектора планируют новые акции протеста против сноса домов

время публикации: 16:10 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Мухаммад Бараке

Лидеры арабского сектора обсудили дальнейшие акции протеста против разрушения домов в городе Калансуа, где были снесены 11 жилых домов, построенных без надлежащих разрешений, сообщает "Решет Бет".

В частности, было решено привозить в Иерусалим демонстрантов из Галилеи, Негева и других районов страны для участия в акциях протеста перед резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Ранее представители арабского сектора обещали непременно отстроить разрушенные дома. В настоящее время на эту цель собрано примерно два миллиона шекелей, но пока неясно, когда начнется строительство.

Тем временем председатель Высшей наблюдательной комиссии арабского сектора Мухаммад Бараке заявил, что арабы не заинтересованы в конфликте с правительством, но правительство Нетаниягу специально провоцирует эскалацию напряженности.

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