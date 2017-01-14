ЦАХАЛ отказывается от американских ракет Hellfire в пользу израильских Spike

Израильские ВВС начали в последние недели процесс перевооружения 40 боевых вертолетов Apache A-64A ("Пэтэн") и A-64D ("Сраф") производства корпорации Boeing, заменяя американские ракеты Hellfire AGM-114 на израильские ракеты Spike концерна "Рафаэль".

Решение о переходе на более дорогие ракеты израильского производства (Spike стоит около 500 тысяч шекелей, тогда как Hellfire – около 100 тысяч долларов (380 тысяч шекелей)) было принято после того, как администрация президента США Барака Обамы приостановила поставку Израилю ракет Hellfire в разгар контртеррористической операции "Нерушимая скала" летом 2014 года.

Как отмечает портал AMI, решение Белого дома вызвало тогда недоумение специалистов, поскольку была приостановлена поставка "умного" боеприпаса, предназначенного для сокращения количества случайных жертв. Поставка боеприпасов была заморожена на несколько дней, после чего Белый дом разрешил продолжить снабжение ЦАХАЛа с американских складов. Однако этот шаг не прошел бесследно.

При передаче заказов на восстановление боезапасов Армии обороны Израиля после операции "Нерушимая скала" израильским оборонным концернам было поставлено условие, согласно которому один из проектов должен выполняться только в Израиле, без сотрудничества с американскими корпорациями.

Следует отметить, что это не первый случай переоборудования американских вертолетов под израильский боеприпас. Ранее под ракеты были переоборудованы вертолеты Cobra, позднее снятые с вооружения и в 2015 году переданные ВВС Иордании.





