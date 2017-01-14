"Маарив": вскоре состоится третий допрос Арнона Мозеса

Полицейские намерены в ближайшее время в третий раз допросить владельца газеты "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса по делу 2000, сообщает 14 января Алон Хакмон на сайте "Маарива".

Второй канал ИТВ тем временем опубликовал новые записи, предположительно, одной из бесед Мозеса с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В ходе беседы, якобы, обсуждался вопрос закона газеты "Исраэль а-Йом", и премьер-министр обещал поговорить с владельцем издания Шелдоном Адельсоном. Помимо этого, из записи следует, что глава правительства предлагал Мозесу помочь привлечь инвестиции германских бизнесменов. В обмен Мозес обещал, что "Едиот Ахронот" начнет освещать главу правительства в положительном ключе.

Напомним, что премьер-министр Нетаниягу категорически отрицает все подозрения в нарушении закона. Но "Маарив" приводит слова источников в полиции, утверждающих, что собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений главе правительства. Решение по данному вопросу будет принимать юридический советник Авихай Мандельблит.

Вечером 14 января в Тель-Авиве оппозиция проводит демонстрацию с требованием отставки премьер-министра.