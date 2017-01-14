Прогноз погоды на 14 января: прохладно, переменная облачность, дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 14 января, будет прохладно. Переменная облачность. Устойчивый восточный ветер. В первой половине дня местами слабые дожди. Во второй половине дня дожди усилятся, возможны грозы. Ожидаются затопления в низинах на востоке и юге страны.

В Иерусалиме – 7-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-16, в Хайфе – 11-15, в Эйлате – 12-23. В Беэр-Шеве – 9-17, в Мицпе-Рамоне – 7-14, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне – 12-16, в Ариэле – 9-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-18, на Голанских высотах – 9-12.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточней ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье похолодает, переменная облачность, слабый дождь на севере. В понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник влажность понизится, температура повысится и будет выше среднесезонной.