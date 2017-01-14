14 января 2017 г.
последняя новость: 20:20
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20:12 Арестован суданец, забравшийся в спальню 12-летней девочки
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В Израиле

Арестован суданец, забравшийся в спальню 12-летней девочки

время публикации: 20:12 | последнее обновление: 20:12 блог версия для печати

Полицейские арестовали суданского гражданина по подозрению в попытке изнасилования и в совершении развратных действий по отношению к 12-летней девочки, сообщила радиостанция "Решет Бет".

В ночь на 14 января в Петах-Тикве суданец проник в спальню к 12-летней девочки и совершил развратные действия. От шума проснулся отец девочки, обративший злоумышленника в бегство.

Полицейские, получив описание преступника, начали оперативно-розыскные мероприятия, и вскоре задержали подозреваемого.

Вечером полиция доставит его в суд для продления ареста.

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Суббота, 14 января 2017 г.
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