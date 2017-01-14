Трамп пригласил на инаугурацию лидеров поселенцев

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию руководителей Совета поселений Иудеи и Самарии. Пока неизвестно, поедут ли лидеры поселенческого движения в Вашингтон.

Представитель Совета поселений Иудеи и Самарии Одед Ревиви подтвердил, что приглашение на инаугурацию 20 января получено. Он отметил, что лидеры Совета пока не решили, следует ли им принимать приглашение Дональда Трампа, сообщает i24.

Ранее сообщалось, что команда переходного периода, сформированная избранным президентом США Дональдом Трампом, "настоятельно" приглашает главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу прибыть на инаугурацию, которая состоится 20 января или же встретиться с новым главой Белого дома до этой церемонии.

Однако израильские СМИ сообщали, что Нетаниягу, скорее всего, не поедет на церемонию инаугурации Трампа.