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В Израиле

ЦАХАЛ: уничтожен туннель террористов, проходивший под КПП "Керем Шалом"

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: уничтожен туннель террористов, проходивший под КПП "Керем Шалом"
ЦАХАЛ: уничтожен туннель террористов, проходивший под КПП "Керем Шалом"
ЦАХАЛ: уничтожен туннель террористов, проходивший под КПП "Керем Шалом"

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что поздно вечером в субботу, 13 января, был уничтожен туннель, прорытый террористами, который вел под КПП "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Военные отмечают, что речь идет о бетонированном туннеле значительной протяженности, который вел из южной части сектора Газы, через КПП "Керем Шалом", в сторону египетской границы.

В связи с возникшей угрозой КПП "Керем Шалом" было закрыто. ЦАХАЛ возлагает ответственность за это на террористическую организацию ХАМАС, контролирующую сектор Газы, боевики которой, очевидно, были причастны к строительству туннеля.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что до уничтожения туннель террористов был тщательно изучен с помощь комплексной технологической разведки.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Сегодня ночью мы провели точную и профессиональную операцию. Речь идет о ликвидации туннеля боевиков, грубо нарушающего суверенитет государства Израиль. Уничтожение сети таких туннелей является важным компонентом политики систематического ослабления стратегических возможностей ХАМАСа. Послание руководству Газы и ее жителям очевидно: инвестируйте в жизнь, а не в туннели смерти".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя сообщения об ударе ВВС по объектам инфраструктуры террора в секторе Газы, сказал: "Некоторые утверждают, что мы бомбим только песчаные дюны, но это не так. Израиль атакует инфраструктуры, способствующие организации атак против нас. В случае необходимости мы нанесем более мощные удары".

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 13 января, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты инфраструктур террора в южной части сектора Газы: удару подверглись цели на юге сектора, неподалеку от Рафаха.

Представители ЦАХАЛа сообщили, что 14 января КПП "Керем Шалом" будет закрыт для провоза товаров в сектор Газы. Это решение было принято после оценки оперативной ситуации на границе с сектором Газы.

Агентство Maan передавало, что ВВС ЦАХАЛа атаковали туннель на участке между Рафахом и КПП "Керем Шалом". О пострадавших в этой атаке не сообщается.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, подтвердил, что поздно вечером 13 января израильский самолет выпустил две ракеты по "незаселенной местности" неподалеку от КПП "Керем Шалом". В сообщении отмечалось, что информации о пострадавших не поступало. При этом ХАМАС не подтверждает и не комментирует информацию о том, что был уничтожен очередной "туннель джихада".

В ночь на 4 января, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удар по цели в секторе Газы в ответ на ракетно-минометные обстрелы израильской территории, осуществленные террористами накануне. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, самолеты ВВС атаковали объект террористической инфраструктуры. Позднее военные сообщили, что речь шла о ликвидации очередного "туннеля джихада".

В 2017 году израильскими военными были обнаружены и уничтожены несколько "туннелей джихада".



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ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге сектора Газы







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