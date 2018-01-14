Шломо Караи: "Моей целью не было победить Яира Нетаниягу"

В воскресенье, 14 января, в Эйлате завершилась ставшая ежегодной, третья по счету "Ликудиада". Перед ее закрытием были опубликованы итоги голосования среди участников мероприятия.

За место представителя молодежного крыла боролись Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Израиля, и доктор Шломо Караи. Неожиданно для многих, 35-летний Шломо Караи, преподаватель на факультете управления и промышленности в Бар-Иланском университете, одержал победу. Редакция NEWSru.co.il обратилась к нему с просьбой прокомментировать итоги "Ликудиады-2018" и свой успех.

"Моей целью не было победить именно Яира Нетаниягу, и, честно говоря, это не главное для меня. Более того, я вообще далеко не уверен, что выдвижение кандидатуры Яира Нетаниягу было инициировано им. К тому же я не знаю, насколько точно результаты этих импровизированных выборов отражают расклад сил в "Ликуде". Но как бы то ни было, успех разумеется приятен, и я собираюсь баллотироваться в Кнессет", – сказал Шломо Караи в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il.

Говоря о "Ликудиаде", Караи назвал мероприятие "социальной игрой": "Благодаря ей люди узнают друг друга, знакомятся, получают возможность пообщаться".

По словам нашего собеседника, участие в "Ликудиаде" стоило каждому ее участнику примерно две тысячи шекелей: "Это не такие маленькие деньги, но мероприятие каждый раз пользуется большой популярностью. Даже голосование, которое проходило на "Ликудиаде", отличалось от того, что мы привыкли видеть в других партиях. Была скорее атмосфера хэппенинга, а не настоящих праймериз".

Шломо Караи добавил, что его победа никак не связана со скандальной аудиозаписью с участием Яира Нетаниягу, которая была опубликована на прошлой неделе: "Это сплетни, причем самые низкопробные. Яир Нетаниягу частное лицо, и никого не касается, как именно он проводит время. Я не хочу вдаваться в эту грязь и бросать за спиной человека тень на него, тем более, что он никогда и никуда не баллотировался, и, повторяю, вряд ли инициировал выдвижение своей кандидатуры".

Говоря о своей повестке дня, Шломо Караи отметил, что намерен продвигать вопросы, связанные с социально-экономической тематикой: "Я уже сейчас продвигаю при помощи депутата Йоава Киша два законопроекта, которые направлены на решение важных для многих израильтян вопросов: закон об отмене пошлины при досрочном покрытии ипотечной ссуды и закон об отмене ограничений на сочетание разных видов ссуд при составлении ипотеки".

Караи не отверг утверждения о том, что социально-экономические вопросы не всегда стоят на повестке дня его партии: "Я не знаю, какие законы проводит каждый депутат, но могу сказать за себя, что именно эти темы будут для меня приоритетными. Вопросы дороговизны жизни, цен на жилье и тому подобные, важны для всех и касаются всех".

Шломо Караи учился в йешиве "Кисэ Рахамим", которую возглавляет раввин Меир Мазуз, являющийся духовным лидером партии "Яхад" и Эли Ишая. Сам Ишай также принимал участие в "Ликудиаде-2018", однако Шломо Караи заявил, что никак не связан с бывшим лидером ШАС: "Раввин Мазуз дал мне свое благословение, однако я не являюсь сторонником Эли Ишая, которого очень уважаю. Я член "Ликуда" и намерен баллотироваться от нашей партии, а не от "Яхад"".

35-летний Караи добавил, что из-за ограничений возраста скорее всего не сумеет баллотироваться на место, зарезервированное за молодыми членами "Ликуда". "Передо мной есть две возможности: либо баллотироваться от южного округа, либо через общеизраильский список. Окончательное решение я приму, когда будут объявлены выборы", – заявил он.





