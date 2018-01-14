Неожиданная победа на "Ликудиаде-2018": в партии власти лидируют женщины

В воскресенье, 14 января, в Эйлате завершается ставшая традиционной, третья по счету "Ликудиада". Перед ее закрытием были опубликованы результаты импровизированных праймериз, которые прошли в среде участников мероприятия.

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По итогам электронного голосования, в котором приняли участие примерно 1.500 человек, первое место неожиданно для многих заняла министр социального равенства Гила Гамлиэль, набравшая 63,78% голосов.

На прошлой "Ликудиаде" Гамлиэль заняла второе место, уступив первенство министру культуры и спорта Мири Регев. На сей раз, Регев стала второй, набрав 61,27% голосов.

В первую десятку вошли также министр науки Офир Акунис, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министр туризма Ярив Левин, глава комиссии Кнессета по внутренним делам Йоав Киш, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, глава правительственной коалиции Давид Амсалем, депутат Амир Охана и депутат Мики Зоар.

В борьбе за место представителя молодежного крыла Шломо Караи победил Яира Нетаниягу.

Среди не входящих в "Ликуд" лиц, которым участники "Ликудиады" предлагают забронировать места в предвыборном списке, на первом месте оказался министр строительства Йоав Галант ("Кулану"). Галант неоднократно принимал участие в мероприятиях "Ликуда" и предполагается, что он готовит переход в партию власти перед выборами в Кнессет 21-го созыва.

Участники "Ликудиады" также высказались за предоставление бронированного места в списке министру юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") и известному телеведущему Аври Гиладу.

Отметим, что в этом году посетил "Ликудиаду" и бывший министр внутренних дел, экс-глава партии ШАС Эли Ишай, возглавляющий ныне партию "Яхад" и обсуждающий возможность возвращения в ШАС.

"Ликудиада" не является формальным мероприятием партии, а частным хэппенингом, организованным активистами "Ликуда", приближенными к Мири Регев. На прошлой неделе государственный контролер Йосеф Шапиро объявил это мероприятие запрещенным пожертвованием партии и оштрафовал "Ликуд" на 350 тысяч шекелей.

13 января в программе "Встречи с прессой" на канале "Решет" был опубликован рейтинг популярности лидеров "Ликуда" по результатам опроса, проведенного институтом "Диалог" среди 600 членов правящей партии. В этом рейтинге Мири Регев заняла первое место. Второе занял бывший министр внутренних дел Гидеон Саар. В первую десятку вошли глава МВБ Гилад Эрдан, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели, министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Ави Дихтер, министр энергетики Юваль Штайниц, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, депутат Орен Хазан и замыкает первую десятку министр социального равенства Гила Гамлиэль.





