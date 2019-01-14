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14 января 2019 г.
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В Израиле

Первое заявление Бени Ганца: "Буду добиваться изменения закона о национальном государстве"

время публикации: 11:33 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
Бени Ганц. 14 января 2019 года
Митинг возле дома Бени Ганца. 14 января 2019 года
Митинг возле дома Бени Ганца. 14 января 2019 года
ВСЕ ФОТО

Активисты движения "За исправление закона о национальном характере государства" проводят серию акций протеста возле домов глав партий, принимающих участие в выборах в Кнессет 21-го созыва. Демонстрации проводятся накануне рассмотрения 21 января апелляции, поданной в БАГАЦ против этого закона.

14 января активисты во главе с бригадным генералом запаса Амалем Асадом провели митинг возле дома главы партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганца. Бывший начальник генерального штаба встретился с митингующими и сделал первое заявление с того момента, как объявил о создании своей партии: "Я рад, что вы пришли сегодня утром ко мне домой, несмотря на непростые погодные условия. Я открываю свой дом для вас и говорю вам спасибо за то, что вы пришли. Для меня большая честь, что вы здесь. Я буду добиваться изменения закона о национальном характере государства".

В ближайшие дни активисты намерены митинговать также возле домов Нафтали Беннета (ЦАЛАШ), Айелет Шакед (ЦАЛАШ), Моше Кахлона ("Кулану"), Яира Лапида ("Еш Атид") и Орли Леви-Абукасис ("Гешер"). На 18 января запланирован митинг возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд"), возглавлявший комиссию Кнессета по разработке закона о национальном характере государства, заявил в ответ: "Закон не нуждается в исправлениях. Очень жаль, что Ганц решил нарушить молчание лишь для того, чтобы выступить с нападками на Основной закон, который стал удостоверением личности государства и закрепил его ценности. Своими словами Ганц пытается подорвать основы, на которых базируется сионизм. Нельзя забывать, что закон утвержден абсолютным большинством депутатов, и его поддерживают 58% граждан страны".

Из партии ЦАЛАШ во главе с Айелет Шакед и Нафтали Беннетом передали: "Первые же заявления Бени Ганца после вступления в политику свидетельствуют о том, что он присоединился к левому лагерю. Закон о национальном характере государства – это историческое достижение, которое возвращает Израилю его национальный, еврейский и сионистский характер на фоне постоянного стирания БАГАЦем этих характеристик. Намерение Ганца изменить закон проливает свет на его истинные взгляды".

В партии МЕРЕЦ, в свою очередь, заявили: "Закон о национальном государстве надо не исправлять, а отменять. Само обсуждение формулировки закона – это колоссальная победа правых, которые вышвырнули в мусорник Декларацию независимости во имя философского обсуждения пунктов расистского и дискриминационного закона, который не должен быть частью израильского законодательства".

В партии "А-Тнуа", возглавляемой Ципи Ливни, приветствовали заявление Бени Ганца. "Наша партия возглавляет борьбу за еврейский и демократический характер государства Израиль. Мы вместе утвердим Основной закон о Декларации независимости. Израиль – это государство еврейского народа, в котором гарантировано равноправие для всех. Утверждение нового закона станет нашей первой задачей после выборов".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2018 г.
Исторический день: Кнессет объявил Израиль национальным государством еврейского народа





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Понедельник, 14 января 2019 г.
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