Первое заявление Бени Ганца: "Буду добиваться изменения закона о национальном государстве"

Активисты движения "За исправление закона о национальном характере государства" проводят серию акций протеста возле домов глав партий, принимающих участие в выборах в Кнессет 21-го созыва. Демонстрации проводятся накануне рассмотрения 21 января апелляции, поданной в БАГАЦ против этого закона.

14 января активисты во главе с бригадным генералом запаса Амалем Асадом провели митинг возле дома главы партии "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганца. Бывший начальник генерального штаба встретился с митингующими и сделал первое заявление с того момента, как объявил о создании своей партии: "Я рад, что вы пришли сегодня утром ко мне домой, несмотря на непростые погодные условия. Я открываю свой дом для вас и говорю вам спасибо за то, что вы пришли. Для меня большая честь, что вы здесь. Я буду добиваться изменения закона о национальном характере государства".

В ближайшие дни активисты намерены митинговать также возле домов Нафтали Беннета (ЦАЛАШ), Айелет Шакед (ЦАЛАШ), Моше Кахлона ("Кулану"), Яира Лапида ("Еш Атид") и Орли Леви-Абукасис ("Гешер"). На 18 января запланирован митинг возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд"), возглавлявший комиссию Кнессета по разработке закона о национальном характере государства, заявил в ответ: "Закон не нуждается в исправлениях. Очень жаль, что Ганц решил нарушить молчание лишь для того, чтобы выступить с нападками на Основной закон, который стал удостоверением личности государства и закрепил его ценности. Своими словами Ганц пытается подорвать основы, на которых базируется сионизм. Нельзя забывать, что закон утвержден абсолютным большинством депутатов, и его поддерживают 58% граждан страны".

Из партии ЦАЛАШ во главе с Айелет Шакед и Нафтали Беннетом передали: "Первые же заявления Бени Ганца после вступления в политику свидетельствуют о том, что он присоединился к левому лагерю. Закон о национальном характере государства – это историческое достижение, которое возвращает Израилю его национальный, еврейский и сионистский характер на фоне постоянного стирания БАГАЦем этих характеристик. Намерение Ганца изменить закон проливает свет на его истинные взгляды".

В партии МЕРЕЦ, в свою очередь, заявили: "Закон о национальном государстве надо не исправлять, а отменять. Само обсуждение формулировки закона – это колоссальная победа правых, которые вышвырнули в мусорник Декларацию независимости во имя философского обсуждения пунктов расистского и дискриминационного закона, который не должен быть частью израильского законодательства".

В партии "А-Тнуа", возглавляемой Ципи Ливни, приветствовали заявление Бени Ганца. "Наша партия возглавляет борьбу за еврейский и демократический характер государства Израиль. Мы вместе утвердим Основной закон о Декларации независимости. Израиль – это государство еврейского народа, в котором гарантировано равноправие для всех. Утверждение нового закона станет нашей первой задачей после выборов".





