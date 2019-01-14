Мэрия Иерусалима начала подготовку к снегопаду

Вечером в понедельник, 14 января, муниципалитет Иерусалима объявил о начале подготовки специальной техники и уборочных бригад к снегопаду, который ожидается во второй половине дня в среду, 16 января.

По информации телеканала "Эсер", для уборки снега, расчистки дорог и нанесения солевого раствора на дорожное полотно планируется использовать 150 единиц техники. В Иерусалиме заготовлено для борьбы с гололедом 250 тонн соли.

Городские власти также обратились к жителям столицы с просьбой воздержаться от использования личного транспорта во время снегопада, и внимательно следовать инструкциям дорожной полиции.

Неделю назад столичная мэрия готовилась к снегопаду, но незначительное количество снега на холмах в центре страны выпало только в Гуш-Эционе.

Представитель метеослужбы Израиля Нахум Малик в эфире государственной радиостанции "Кан Бет" сообщил, что, по оценкам синоптиков, высока вероятность снегопада вечером 16 января на холмах в центре страны, на высоте 800-900 метров над уровнем моря.

По его мнению, на фоне нулевой температуры снег выпадет во многих районах Иерусалима, а также на холмах Иудеи и Самарии, и продержится в течение нескольких часов. К утру четверга, 17 января, считают синоптики, снег в центре страны полностью растает.

Согласно уточненному прогнозу метеослужбы, в ночь на 16 января усилится ветер, утром в среду будут идти проливные дожди с грозами и градом. При этом на горе Хермон будет продолжаться снегопад, во второй половине дня снег выпадет в других районах Голанских высот и Верхней Галилеи, а вечером - на холмах Самарии, Иудеи и Иерусалима.

Синоптик Шарон Векслер утром 14 января в эфире радиостанции "Кан Бет" говорила, что пока нет однозначного прогноза о снегопаде в Иерусалиме. По ее словам, наиболее вероятно выпадение снега в столице вечером в среду, но неясно, образуется ли устойчивый снежный покров и продержится ли он хотя бы одну ночь. В четверг, по оценке метеорологов, в Иерусалиме снега не будет.

Сотрудничающий со службой новостей "Кешет" и "Решет" синоптик Дани Руп заявил, что снегопад в Иерусалиме может начаться во второй половине дня 16 января, около 16:00. По его оценке, снег на холмах Иерусалима может идти до 20:00 среды.

На прошлой неделе также сообщалось о возможном снегопаде в центре страны. Вечером 6 января в течение коротко времени шел мокрый снег в Гуш Эционе. Но устойчивого снежного покрова не образовалось. При этом время от времени сильный снегопад наблюдался на горе Хермон, где в настоящее время толщина снежного покрова на склонах составляет от 1,5 до 2 метров.

В настоящее время на Хермоне продолжается снегопад. Горный курорт закрыт для посетителей.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





