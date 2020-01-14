Переговоры о создании единого правого списка зашли в тупик

После того, как стало известно об объединении "А-Ямин а-Хадаш" и "Ихуд Леуми", полностью прервались контакты с партией "Байт Иегуди". Как сообщил NEWSru.co.il источник в окружении лидера партии "Байт Иегуди" Рафи Переца, в настоящий момент нет никаких контактов по вопросу о создании совместного списка.

Главным препятствием стал вопрос о союзе с "Оцма Иегудит" и ее лидером Итамаром Бен Гвиром. Нафтали Беннет категорически возражает против создания единого списка с этой партией, а депутат Кнессета Матан Кахана ("А-Ямин а-Хадаш") заявил, что покинет Кнессет, если такой союз будет создан.

В свою очередь, Рафи Перец не готов расторгать союз с "Оцма Иегудит", и в настоящий момент попытки создать единый список правых партий зашли в тупик.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжают поиски выхода из тупика, так как понимают, что шансы Бен Гвира и Переца пройти электоральный барьер призрачны. Помимо прочего, обсуждалась возможность бронирования места для Бен Гвира в предвыборном списке "Ликуда", но в данный момент эта возможность не стоит на повестке дня. При этом телеканал "Кешет" (12-й канал) в вечернем выпуске новостей сообщил, что Биньямин Нетаниягу пригрозил Нафтали Беннету отставкой с поста министра обороны, если тот не согласится на объединение с партиями "Байт Иегуди" во главе с Рафи Перецем и "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен Гвиром.

Лидеры "А-Ямин а-Хадаш" и "Ихуд Леуми" Нафтали Беннет, Айелет Шакед и Бецалель Смотрич опубликовали сообщение, в котором вновь призвали Рафи Переца присоединиться к их списку без Итамара Бен Гвира. "Мы не можем себе позволить потери голосов правых избирателей на этих выборах", - говорится в их заявлении.

Напомним, что предвыборные списки должны быть сформированы и представлены в Центризбирком до 22:00 15 января.

Вечером 14 января конференция партии "Авода" утвердила предложение Амира Переца о союзе с партией МЕРЕЦ и блоком Демократический лагерь. "Зеленая партия" во главе со Став Шафир не вошла в этот блок.