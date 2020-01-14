Начинается подача предвыборных списков, хаос в правом лагере

Во вторник, 14 января, начинается подача предвыборных списков в Центральную избирательную комиссию. Как сообщили NEWSru.co.il источники в Центризбиркоме, на данный момент бланки для подачи списков запросили представители 31 партии. На выборах в Кнессет 22-го созыва были поданы 42 списка.

Подача заявок на участие в выборах завершится 15 января в 22:00.

Тем временем продолжаются переговоры о создании списков на правом фланге. Партия "Ихуд Леуми", возглавляемая министром транспорта Бецалелем Смотричем, объявила, что переговоры с "Байт Иегуди" к настоящему моменту зашли в тупик. По словам приближенных Смотрича, уже было достигнуто соглашение о слиянии двух партий и начале процесса формирования общих партийных структур, однако "Байт Иегуди" отказался от уже достигнутых соглашений. Несмотря на кризис на переговорах, в "Ихуд Леуми" говорят, что продолжат искать пути для создания единого списка. В "Байт Иегуди" обвинили Смотрича в безответственности и призвали "оставить в сторону эго" и подумать о будущем всего национального лагеря. "Нет реальных противоречий, всё – вопрос тактики и политических интересов", – заявляют в "Байт Иегуди".

Накануне партия Рафи Переца утвердила соглашение о совместном участии в выборах с "Оцма Иегудит". Заседание ЦК "Байт Иегуди" сопровождалось скандалом между сторонниками Рафи Переца и депутата Моти Йогева. Перепалка едва не переросла в драку. "Такого никогда не было на мероприятиях "Байт Иегуди" и такого быть не должно. Моти Йогев требует продвижения в списке, это легитимное желание, но хулиганство – не метод", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из участников заседания.

Еще одна партия правого фланга – "А-Ямин а-Хадаш" заявила накануне, что будет баллотироваться самостоятельно. Как пишет газета "Исраэль а-Йом", премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает оказывать давление на Нафтали Беннета, убеждая его поддержать предложение о создании общего списка, чтобы не рисковать возможной потерей голосов избирателей правого лагеря. Ожидается, что переговоры на правом фланге продолжатся до последних часов перед закрытием списков.

Среди левых партий не ожидаются дополнительные объединения. Лидеры "Авода-Гешер" и МЕРЕЦ провели пресс-конференцию, в ходе которой Амир Перец объявил создание единого списка "главным событием, влияющим на ход предвыборной кампании". Отметим, что к настоящему моменту у единого левого списка "Авода", "Гешер", МЕРЕЦ, "Демократический лагерь" и др. еще нет официального названия.

Многие в "Аводе" опасаются возможных последствий такого объединения. "Если в последние дни перед выборами "Кахоль Лаван" вновь начнет кампанию борьбы за голоса партий нашего блока, мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в "Аводе". В МЕРЕЦ, в свою очередь, опасаются, что отсутствие арабского депутата на проходном месте может привести к оттоку голосов в сторону Объединенного арабского списка. Накануне депутат Тамар Зандберг призвала использовать оставшееся до подачи списков время, чтобы вернуть на проходное место Исауи Фрейджа.

Депутат Кнессета Став Шафир намерена объявить 14 января, что не примет участия в предвыборной кампании. Газета "Исраэль а-Йом" цитирует заявление высокопоставленного представителя МЕРЕЦ, заявившего, что Шафир "надоела всем, кому приходилось с ней работать". "Никто не проливает слезы по поводу того, что ее не будет в списке", – заявил представитель МЕРЕЦ.

Одновременно продолжается подготовка к созданию комиссии, которой предстоит обсуждать просьбу Биньямина Нетаниягу об иммунитете. 14 января состоится заседание представителей партий правого блока. Заседание инициировано премьер-министром, и в его окружении утверждают, что происходящее в Кнессете – это попытка использовать "случайное большинство" для того, чтобы провести решение об отказе Нетаниягу в иммунитете.

Накануне глава фракции "Ликуд" Мики Зоар заявил, что депутаты от его фракции не примут участия в обсуждении и голосовании. "Мы оставим Кнессет в полном распоряжении "Кахоль Лаван" до выборов", – заявил Зоар. Он призвал партии праворелигиозного блока последовать его примеру. В партии "А-Ямин а-Хадаш" отказались ответить на вопрос, как поведут себя в этой ситуации.

На данный момент остается неизвестным, будут ли какие-либо изменения в предвыборном списке партии "Наш дом Израиль".



