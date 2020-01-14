Отчет Совета по защите детей: каждый 7-й ребенок в Израиле на учете социальных служб

Совет по защите детей опубликовал статистический отчет о положении детей в Израиле, в котором приведены данные за 2018 год. Редакция NEWSru.co.il представляет читателям основные выдержки из этого отчета.

В отчетном году в Израиле родились 184.370 детей, а общее количество детей по состоянию на конец года составляло 2 миллиона 934 тысячи или 33,6% от населения страны.

Согласно отчету, 30% израильских детей (880.200) проживают ниже уровня бедности. В еврейском секторе ниже уровня бедности проживают 20% детей, в арабском – 58% (улучшение на 3%). В еврейском секторе основная часть детей, проживающих ниже уровня бедности, относятся к ультраортодоксальному сектору, в котором ниже уровня бедности проживают 60% детей (ухудшение на 5%).

Следует отметить, что уровень бедности считается только по доходу семьи, без учета отличий в традициях потребления и отчетности двух крупных секторов израильского населения – арабского и ультраортодоксального еврейского, отличающихся также многодетностью.

В 2018 году в Израиле проживали 208 тысяч многодетных семей (4 ребенка и более), в том числе – 52 тысячи семей с шестью детьми и более. Среди семей с 4-5 детьми ниже уровня бедности проживает каждая вторая, среди семей с 6 детьми и более – две семьи из трех.

Также ниже уровня бедности проживают 25% семей с родителем-одиночкой.

14% израильских детей (около 400 тысяч) находятся на учете социальных служб. Здесь следует отметить, что на учет социальных служб можно попасть по множеству причин: от насилия и пренебрежения родительскими обязанностями до болезненности ребенка, проблем с развитием и т.д. 16,9% детей, находящихся на учете социальных служб – дети-репатрианты, прибывшие в Израиль после 1990 года, или дети, родившиеся в Израиле у репатриантов, прибывших в Израиль после 1990 года.

В 2018 году на учет социальных служб были взяты около 50 тысяч детей. В 31% случаев речь шла о заброшенности, в 25% случаев – о физическом насилии, в 12% случаев – о сексуальном насилии. В 71% случаев речь шла о детях, пострадавших от членов семьи.

В 2018 году сотрудники больниц, больничных касс и центров матери и ребенка выявили 3.825 детей, пострадавших от физического или сексуального насилия. Это вдвое больше, чем в 2000 году.

В отчетном году было заведено более 16 тысяч уголовных дел в связи с преступлениями против несовершеннолетних. 24% дел были связаны с преступлениями внутри семьи. 2.544 дела были связаны с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних.

В течение 2018 года в приемные покои больниц поступили 604.383 ребенка, из них 15.572 ребенка попали в больницу из-за дорожных аварий. Дети составляли 23% всех поступивших в больницы электровелосипедистов и 28% всех пострадавших в ДТП с электровелосипедами. Также в этом году было зафиксировано 105 случаев, когда детей забывали в автомобиле. Три таких случая закончились смертельным исходом.

Сравнение показателей 2018 и 2010 годов свидетельствует, что за восемь лет выросла на 10% доля выпускников школ, получивших полный аттестат зрелости. Доля детей начальных школ, принимавших участие в инцидентах с насилием, снизилась с 17% до 9%. 5% школьников параллельно учатся на первую академическую степень.

11% израильских школьников имеют особые потребности. В прошлом учебном году 137.929 таких детей учились в рамках обычной системы просвещения и 108.001 ребенок – в рамках системы просвещения для детей с особыми потребностями.

433 тысячи подростков в возрасте 15-17 лет работали или подрабатывали.





