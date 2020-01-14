"Новые правые" и "Ихуд Леуми" создают совместный список для участия в выборах

Партии "А-Ямин а-Хадаш" во главе с Нафтали Беннетом и "Ихуд Леуми" во главе с Бецалелем Смотричем будут баллотироваться в Кнессет единым списком. Такое решение было принято после того, как переговоры между Смотричем и "Байт Иегуди" завершились провалом.

Согласно опубликованной информации, первая пятерка списка выглядит следующим образом: 1. Нафтали Беннет. 2. Айелет Шакед. 3. Бецалель Смотрич. 4. Офир Софер. 5. Матан Каана.

Имена других кандидатов не опубликованы.

Как стало известно, решение заключить союз с "Ихуд Леуми" созрело на фоне тупика, в который зашли переговоры Смотрича с "Байт Иегуди". Параллельно Беннет вел переговоры с главой партии "Зеут" Моше Фейглиным, предлагая ему баллотироваться в рамках совместного списка. Лишь после того, как Фейглин отказался, Беннет дал согласие на начало переговоров со Смотричем, которые завершились в шесть утра подписанием соглашения.

Нафтали Беннет опубликовал заявление, в котором призвал главу "Байт Иегуди" раввина Рафи Переца присоединиться к единому списку. "Мы добились единства в правом лагере и в кругах религиозных сионистов – от традиционалистов до наиболее религиозных, от вязаной кипы до небесного купола, от Тель-Авива до Кдумим", – заявил Беннет.

В свою очередь, Бецалель Смотрич заявил, что в ближайшие часы может быть завершено объединение всех сил правого лагеря, если раввин Рафи Перец согласится присоединиться к единому списку.

Из партии "Байт Иегуди" передали: "Этот поступок открывает всем подлинное лицо Нафтали Беннета и Бецалеля Смотрича. С самого начала мы призывали к единству в правом лагере и в религиозном сионизме, но они предпочли расколоть наши ряды".

Отметим, что изменения в списках возможны лишь до 22:00 15 января.

Накануне "Байт Иегуди" утвердил соглашение с "Оцма Иегудит", однако Беннет и Смотрич не приглашают Бен Гвира присоединиться к единому списку. Перед Рафи Перецем сейчас стоит выбор: либо решиться на разрыв союза с "Оцма Иегудит" и присоединение к блоку Беннет-Шакед-Смотрич, что потребует срочного созыва ЦК "Байт Иегуди" и обновленного одобрения, либо сохранить союз с "Оцма Иегудит" и, вероятно, – не преодолеть электоральный барьер.

Итамар Бен Гвир подверг решение Беннета и Смотрича резкой критике: "Они стремятся к стиранию религиозного сионизма с карты нашей общественной жизни, и для этого заключают нелепое соглашение, которое целиком продиктовано желанием обеспечить себе место в кресле депутата", – заявил лидер "Оцма Иегудит".





