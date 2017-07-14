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В Израиле

Махмуд Аббас осудил теракт, его правительство - действия Израиля

время публикации: 13:19 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и осудил теракт, совершенный жителями Умм эль-Фахма на Храмовой горе.

Он также призвал Израиль отменить решение о закрытии доступа на Храмовую гору и отмене пятничной молитвы.

Между тем, правительство ПНА выступило с осуждением действий, предпринятых израильскими властями после теракта, и назвало их "террористическими".

Правительство Иордании, являющейся патроном мусульманских святынь на Храмовой горе, ведет переговоры с Израилем по поводу отмены решения о закрытии доступа на гору.

Главный муфтий Иерусалима и палестинская организация ФАТХ опубликовали призывы не подчиняться запрету на доступ на Храмовую гору и организовать попытки "прорвать блокаду мечети "Аль-Акса".

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