Жители Джиср-аз-Зарка забросали камнями машину службы "Маген Давид Адом"

Машина службы "Маген Давид Адом", прибывшая по вызову в арабский населенный пункт Джиср-аз-Зарка, была атакована местными камнеметателями в тот момент.

В результате инцидента никто не пострадал, однако машине был причинен ущерб – лобовое стекло кареты "скорой помощи" разбито камнем.

По предварительным данным, камнеметатели связаны с семьей, враждующей с родственниками молодого человека, к которому были вызваны парамедики. Полиция приступила к расследованию инцидента.



