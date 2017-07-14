14 июля 2017 г.
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В Израиле

Йорам Галеви: "У полиции есть подозреваемые в причастности к теракту на Храмовой горе"

время публикации: 20:41 | последнее обновление: 20:48 блог версия для печати фото
Начальник полиции Иерусалима Йорам Галеви

Генерал-майор Йорам Галеви, глава иерусалимского округа полиции, заявил в пятницу, 14 июля, вечером, что, кроме непосредственных исполнителей теракта на Храмовой горе, есть еще несколько подозреваемых.

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Таким образом, не исключено, что в ближайшее время будут произведены аресты лиц, связанных с сегодняшним нападением на сотрудников МАГАВ.

Напомним, трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан в критическом состоянии были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Несмотря на все усилия врачей, они скончались.

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Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Фоторепортаж







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Пятница, 14 июля 2017 г.
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