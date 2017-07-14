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В Израиле

Раскрыто убийство агента полиции Романа Антона

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото
Полиция завершила расследование убийства Романа Антона

Полиция завершила расследование убийства Романа Антона. По этому делу проходят трое подозреваемых – жители Реховота, Офаким и Ашкелона, передает в пятницу, 14 июля, пресс-служба полиции.

43-летний Роман Антон являлся фигурантом нескольких уголовных дел и находился под надзором полиции. 15 июня он был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными. 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству Антона.

Убитый был тайным агентом полиции и действовал в качестве члена преступной организации. В полиции утверждают, что деятельность Романа Антона позволила раскрыть и предотвратить ряд криминальных акций, и многие обязаны ему жизнью.

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Пятница, 14 июля 2017 г.
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