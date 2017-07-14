14 июля 2017 г.
последняя новость: 10:57
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:57 Раскрыто убийство агента полиции Романа Антона
10:42 Храмовая гора закрыта: полиция проводит обыски и допрашивает сотрудников "Вакфа"
09:54 В Израиле завершился "сезон медуз", второй год подряд он длился всего один месяц
09:43 Арабские муниципалитеты будут получать доходы от "арноны" с баз ЦАХАЛа
09:37 "Маарив": Нетаниягу даст показания по "делу 3000"
08:58 Закон о наказании клиентов проституток: за и против. Комментарии
08:43 Впервые за многие годы отменена пятничная молитва на Храмовой горе
07:23 Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: есть раненые, нападавшие нейтрализованы
07:06 ЦАХАЛ: строительство в Калькилии – военная необходимость
06:01 Около Беэр-Шевы перевернулся автомобиль, один человек погиб
В Израиле

Арабские муниципалитеты будут получать доходы от "арноны" с баз ЦАХАЛа

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Арабские муниципалитеты будут получать доходы от "арноны" с баз ЦАХАЛа

МВД создало в четверг, 13 июля, особую комиссию, которая обсудит изменения в распределении доходов от муниципального налога ("арноны"), получаемого от баз ЦАХАЛа, расположенных на севере страны. Планируется, что эти средства будут поступать не только еврейским населенным пунктам, но также арабским муниципалитетам, сообщает сайт Walla.

По сведениям издания, в комиссию МВД войдут четыре человека, а возглавит ее Перец Бен Ор. Комиссия будет собираться раз в неделю. Она пересмотрит также распределение доходов от муниципального налога, получаемого от промзон.

Основным критерием при распределении доходов станет расположение муниципального образования рядом с объектом, с которого взимается налог. Будут учитываться доходы, которые муниципалитет уже получает от "арноны", а также доходы на душу населения и бюджет, который государство переводит этому поселению.

Среди арабских местных советов, с которыми, возможно, придется делиться еврейским муниципалитетам, называются Туба-Зангария, Туран, Шибли Умм аль-Ганам, Дабурия, Иксаль, Бустан аль-Мардж, Зарзир и Магар.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 2 июня 2017 г.
Прогноз: в 2018 году муниципальный налог вырастет на 2,2%
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 ноября 2016 г.
БАГАЦ потребовал от бедуинских региональных советов объяснить, почему они не взимают муниципальный налог
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 7 января 2016 г.
Опубликован список городов, получивших право повысить или снизить "арнону"







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017