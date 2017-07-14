Арабские муниципалитеты будут получать доходы от "арноны" с баз ЦАХАЛа

МВД создало в четверг, 13 июля, особую комиссию, которая обсудит изменения в распределении доходов от муниципального налога ("арноны"), получаемого от баз ЦАХАЛа, расположенных на севере страны. Планируется, что эти средства будут поступать не только еврейским населенным пунктам, но также арабским муниципалитетам, сообщает сайт Walla.

По сведениям издания, в комиссию МВД войдут четыре человека, а возглавит ее Перец Бен Ор. Комиссия будет собираться раз в неделю. Она пересмотрит также распределение доходов от муниципального налога, получаемого от промзон.

Основным критерием при распределении доходов станет расположение муниципального образования рядом с объектом, с которого взимается налог. Будут учитываться доходы, которые муниципалитет уже получает от "арноны", а также доходы на душу населения и бюджет, который государство переводит этому поселению.

Среди арабских местных советов, с которыми, возможно, придется делиться еврейским муниципалитетам, называются Туба-Зангария, Туран, Шибли Умм аль-Ганам, Дабурия, Иксаль, Бустан аль-Мардж, Зарзир и Магар.