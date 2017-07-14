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В Израиле

"Маарив": Нетаниягу даст показания по "делу 3000"

время публикации: 09:37 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
"Маарив": Нетаниягу даст показания по "делу 3000"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет вызван на допрос в полицию по так называемому "делу 3000", в рамках которого расследуется подозрение на коррупцию при покупке подводных лодок в Германии, сообщает газета "Маарив".

Обозреватель "Маарива" Алон Хакмон пишет со ссылкой на источник, участвующий в расследовании, у полиции накопилось достаточно вопросов к Нетаниягу по поводу его отношения к сделке на момент ее заключения и его информированности о деятельности адвоката Давида Шимрона.

Вместе с тем, на текущий момент полиция еще не подала юридическому советнику правительства запрос на разрешение допросить Нетаниягу.

Напомним, что 11 июля полиция задержала для допроса Давида Шимрона, являющегося частным адвокатом Нетаниягу, бывшего командующего ВМС ЦАХАЛа контр-адмирала запаса Эли (Чайни) Марома, бывшего заместителя главы Совета по национальной безопасности Авриэля Бен-Йосефа, бизнесмена Мики Ганора, являвшегося посредником при осуществлении сделки и адвоката Ронена Шемера, являющегося помощником Ганора.

В рамках "дела 3000" расследуется подозрение на коррупцию при заказе Израилем подводных лодок у германской корпорации ThyssenKrupp.

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