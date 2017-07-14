Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе

В пятницу, 14 июля, в 16:00, в народном доме в деревне Мджар начались похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего сегодня в теракте на Храмовой горе.

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Сатауи служил в пограничной полиции с 2012 года, сначала как патрульный, затем – в качестве командира патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе.

В последний путь Хаиля Сатауи провожали близкие и друзья, сотни жителей города, а также министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, командующий иерусалимским округом генерал-майор Йорам Галеви, политики и представители командования пограничной службы и полиции.

Выступая на траурной церемонии, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх сказал, что Сатауи в этот день не должен был находиться на Храмовой горе. Однако друг попросил Хаиля подменить его. "Таким был ты, верный друг, всегда готовый помочь", - сказал Рони Альшейх.

У Хаиля Сатауи осталась жена и ребенок, которому еще не исполнилось месяца, а также родители и трое братьев.

Напомним, трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан в критическом состоянии были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Несмотря на все усилия врачей, они скончались.