14 июля 2017 г.
последняя новость: 19:58
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:58 Жители Джиср-аз-Зарка забросали камнями машину службы "Маген Давид Адом"
19:30 Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе
18:48 Арабы швырнули в сторону военнослужащих ЦАХАЛа два взрывных устройства
18:07 В Лоде обнаружено тело 30-летней женщины
16:58 Нетаниягу приказал разрушить траурные шатры в Умм эль-Фахме
16:01 Подросток, потерявшийся в районе Мицпе-Рамона, умер от обезвоживания
15:42 Бутылка с зажигательной смесью попала в машину, где находился двухмесячный ребенок
15:21 ДТП в Петах-Тикве: пятеро пострадавших
14:30 В Умм эль-Фахме вспыхнул пожар
14:03 Опубликовано время похорон погибших в теракте сотрудников МАГАВа
В Израиле

Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе

время публикации: 19:30 | последнее обновление: 19:46 блог версия для печати фото
Хаиль Сатауи
Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе
Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе
ВСЕ ФОТО

В пятницу, 14 июля, в 16:00, в народном доме в деревне Мджар начались похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего сегодня в теракте на Храмовой горе.

- Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: убиты двое полицейских, нападавшие застрелены

Сатауи служил в пограничной полиции с 2012 года, сначала как патрульный, затем – в качестве командира патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе.

В последний путь Хаиля Сатауи провожали близкие и друзья, сотни жителей города, а также министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, командующий иерусалимским округом генерал-майор Йорам Галеви, политики и представители командования пограничной службы и полиции.

Выступая на траурной церемонии, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх сказал, что Сатауи в этот день не должен был находиться на Храмовой горе. Однако друг попросил Хаиля подменить его. "Таким был ты, верный друг, всегда готовый помочь", - сказал Рони Альшейх.

У Хаиля Сатауи осталась жена и ребенок, которому еще не исполнилось месяца, а также родители и трое братьев.

Напомним, трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан в критическом состоянии были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Несмотря на все усилия врачей, они скончались.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017