Бутылка с зажигательной смесью попала в машину, где находился двухмесячный ребенок

Двухмесячная девочка пострадала в результате попадания бутылки с зажигательной смесью в автомобиль, где она находилась вместе с родными.

Бутылка с зажигательной смесью была брошена арабским камнеметателем в бронированный джип, в котором находилась малышка и ее семья, в районе Кфар а-Тайманим, на склоне Масличной горы.

Доктор Ишай бен Ури, волонтер службы "скорой помощи", проживающий рядом с местом происшествия, оказал ребенку первую медицинскую помощь. Девочка пострадала от попадания в легкие дыма, однако ее состояние не вызывает опасений. Она доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.