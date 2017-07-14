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Бутылка с зажигательной смесью попала в машину, где находился двухмесячный ребенок

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:46 блог версия для печати фото
Бутылка с зажигательной смесью попала в машину, где находился двухмесячный ребенок

Двухмесячная девочка пострадала в результате попадания бутылки с зажигательной смесью в автомобиль, где она находилась вместе с родными.

Бутылка с зажигательной смесью была брошена арабским камнеметателем в бронированный джип, в котором находилась малышка и ее семья, в районе Кфар а-Тайманим, на склоне Масличной горы.

Доктор Ишай бен Ури, волонтер службы "скорой помощи", проживающий рядом с местом происшествия, оказал ребенку первую медицинскую помощь. Девочка пострадала от попадания в легкие дыма, однако ее состояние не вызывает опасений. Она доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

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