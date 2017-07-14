Опубликованы имена полицейских, убитых террористами в Иерусалиме

Разрешена к публикации информация о гибели двух сотрудников пограничной полиции, получивших тяжелые ранения в результате теракта на Храмовой горе в Иерусалиме.

- Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Фоторепортаж

Погибшие - прапорщик Хаиль Сатауи (30), житель деревни Мджар и прапорщик Камиль Шанан (22) из деревни Хурфейш. Оба полицейских, представители друзской общины, служили в патрульном подразделении МАГАВ на Храмовой горе.

После гибели Сатауи остались вдова и 3-недельный сын.

Еще один сотрудник полиции получил ранения средней степени тяжести.

Трое террористов, граждане Израиля, проживавшие в Умм эль-Фахме, были ликвидированы в ходе перестрелки.