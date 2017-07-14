14 июля 2017 г.
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В Израиле

Опубликованы имена полицейских, убитых террористами в Иерусалиме

время публикации: 12:17 | последнее обновление: 13:05 блог версия для печати фото

Разрешена к публикации информация о гибели двух сотрудников пограничной полиции, получивших тяжелые ранения в результате теракта на Храмовой горе в Иерусалиме.

- Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Фоторепортаж

Погибшие - прапорщик Хаиль Сатауи (30), житель деревни Мджар и прапорщик Камиль Шанан (22) из деревни Хурфейш. Оба полицейских, представители друзской общины, служили в патрульном подразделении МАГАВ на Храмовой горе.

После гибели Сатауи остались вдова и 3-недельный сын.

Еще один сотрудник полиции получил ранения средней степени тяжести.

Трое террористов, граждане Израиля, проживавшие в Умм эль-Фахме, были ликвидированы в ходе перестрелки.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: убиты двое полицейских, нападавшие застрелены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Теракт в Иерусалиме совершили трое родственников из Умм эль-Фахма
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Храмовая гора закрыта: полиция проводит обыски и допрашивает сотрудников "Вакфа"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 июля 2017 г.
Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
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