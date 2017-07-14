14 июля 2017 г.
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В Израиле

Житель Рош а-Аина задержан по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
Житель Рош а-Аин задержан по подозрению сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней

В пятницу, 14 июля, 53-летний житель города Рош а-Аин был задержан по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетней. Ему инкриминируются развратные действия и сексуальные отношения за вознаграждение с девочкой, не достигшей "возраста согласия", что трактуется как изнасилование.

Полиция начала расследование после того, как поступило заявление от матери девочки. Подозреваемый был арестован две недели назад, но затем выпущен на свободу.

Решение о повторном аресте было принято в связи с экспертным заключением следователя по делам несовершеннолетних. Подозреваемый отрицает свою вину.

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