14 июля 2017 г.
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В Израиле

В Израиле завершился "сезон медуз", второй год подряд он длился всего один месяц

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
В Израиле завершился "сезон медуз", второй год подряд он длился всего один месяц
В Израиле завершился "сезон медуз", второй год подряд он длился всего один месяц
В Израиле завершился "сезон медуз", второй год подряд он длился всего один месяц

Специалисты Отдела морской экологии Национального института океанографических и лимнологических исследований в Хайфе сообщают о фактическом завершении летнего "сезона медуз" в этом году.

В сообщении отмечается, что "сезон медуз" длился около одного месяца, с середины июня до середины июля, как и в прошлом году. В среднем, за все время наблюдений, летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря длится около полутора месяцев. Наиболее высокая концентрация медуз была отмечена за последнее десятилетие в 2011 году.

Сайт meduzot.co.il публикует отчеты, согласно которым на некоторых пляжах все еще можно встретить отдельных медуз.

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение 2 дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
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