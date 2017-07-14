Впервые за многие годы отменена пятничная молитва на Храмовой горе

Командование полиции Иерусалимского округа объявило о первой за последние годы отмене пятничной молитвы мусульман на Храмовой горе.

Решение о закрытии доступа на Храмовую гору было принято после теракта, в результате которого были ранены трое израильтян.

Между тем, некоторые израильские политики выступили с призывом закрыть мусульманам доступ на Храмовую гору на значительный период времени.

В частности, депутат Моти Йогев ("Байт Иегуди") призвал закрыть доступ на Храмовую гору мусульманам, "превратившим дом молитвы в террористическую базу", и укрепить израильский контроль над ней.