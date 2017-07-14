Прогноз погоды на 14 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 июля, температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Малооблачно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 25-34 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 31-43. В Беэр-Шеве – 23-38, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 33-42, в Ашкелоне – 27-31, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-41, на Голанских высотах – 24-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 25 км/ч).

В субботу ожидается небольшое дополнительное повышение температуры. В воскресенье – без изменений. В понедельник жара немного спадет.