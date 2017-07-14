В Умм эль-Фахме вспыхнул пожар

В пятницу, 14 июля, в Умм эль-Фахме загорелся кустарник. На месте работают три расчета пожарных, а также вызваны два самолета.
14 июля 2017 г.
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Пятница, 14 июля 2017 г.
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