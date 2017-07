Закон о наказании клиентов проституток: за и против. Комментарии

На следующей неделе министерская комиссия по законодательству обсудит законопроект депутатов Кнессета Заавы Гальон (МЕРЕЦ) и Шули Муалем ("Байт Иегуди") о наказании потребителей услуг проституток. Это новая версия неоднократно выдвигавшегося на обсуждение Кнессета законопроекта, предусматривающая, помимо штрафования клиентов, реабилитацию и помощь в трудоустройстве лицам, занимающимся проституцией.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала о законопроекте с руководством организации "Штаб по борьбе с торговлей живым товаром и проституцией", принимавшей участие в составлении законопроекта, а также с сотрудниками министерства здравоохранения, психологами и работницами сферы интимных услуг.

Отметим, что о лицах, занимающихся проституцией, в материале говорится в женском роде, поскольку в Израиле, по официальным данным, число мужчин, занимающихся проституцией, составляет лишь 5% от общего числа работников сферы интимных услуг.

"Лицензия на насилие"

"Штаб по борьбе с торговлей живым товаром и проституцией" был основан в 2003 году группой адвокатов, которые занимались борьбой с проституцией в Израиле. После того, как в начале 2000-х "импорт" женщин из-за рубежа, в основном из стран бывшего СССР, пошел на спад, вакуум, по словам пресс-секретаря организации Авиталь Розенберг, начал заполняться израильтянками.

"Мы поняли, что пока существует спрос, мы не сможем бороться с самим явлением. Поэтому сначала мы занимались лоббированием закона об уголовном наказании клиентов по так называемой "шведской модели", а в последние годы поняли, что одного наказания клиентов мало – необходимо помочь женщинам научиться и быть в состоянии зарабатывать деньги другим способом", – объясняет Авиталь.

По словам Розенберг, которая опирается на данные "Национального исследования о проституции в Израиле", проведенного в 2016 году по заказу министерства социального обеспечения и министерства внутренней безопасности, легализация проституции, на которой настаивают многие противники законопроекта о штрафовании клиентов, только даст "лицензию на насилие" потребителям интимных услуг.

"Основная цель клиентов проституток – не секс, а контроль и осуществление своих самых темных фантазий. Не зря среди проституток так высока ранняя смертность и процент самоубийств, и не зря около 80% женщин, занимающихся проституцией, хотят сменить профессию", – говорит Розенберг.

Авиталь также утверждает, что большинство доводов, которые приводят противники борьбы с проституцией, являются результатом недостаточной информированности.

Розенберг подчеркивает, что в странах, где действует модель уголовного наказания для клиентуры проституток, вопреки распространенному мнению, не выросла организованная преступность, число изнасилований и подпольных бизнесов. И напротив, в таких государствах, как Нидерланды или Германия, где проституция легализована, отмечен рост торговли живым товаром, поскольку эти страны привлекают сутенеров, которые привозят туда женщин из Африки и Восточной Европы.

Ссылаясь на одно из самых масштабных мировых исследований в области проституции, "Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder", Розенберг объясняет, что подавляющее большинство женщин, которые занимаются проституцией, страдают посттравматическим стрессовым расстройством, а также регулярно подвергаются насилию.

Отметим, что, хотя это и другие исследования американского психолога Мелиссы Фарли были использованы для определения политики в отношении проституции и торговли живым товаром властями многих стран (США, Канады, Франции, Новой Зеландии, Швеции, Великобритании и других), есть социологи, утверждающие, что исследования Фарли отличаются отсутствием прозрачности и наличием явной феминистической идеологии.

Авиталь Розенберг настаивает на том, что свобода выбора, якобы существующая у женщин, которые начинают заниматься проституцией, является мифом. "О какой свободе выбора может идти речь, если подавляющее большинство женщин начинают заниматься проституцией в связи с тяжелыми финансовыми обстоятельствами? Более того, свыше 90% проституток, как утверждают израильские психологи, пережили сексуальное насилие, в основном в детстве и от близких людей. Это значит, что у этих женщин есть травма, которую следует лечить, а не усугублять. И я предлагаю всем противникам борьбы с проституцией задать себе вопрос – хотят ли они, чтобы этим занимались их жены и дочери", – говорит Розенберг.

Такого же мнения придерживается и Нога Шилуах – директор хайфской "мобильной клиники" от минздрава для женщин, занимающихся проституцией. По словам Шилуах, большинство женщин, которые обращаются в клинику, рассказывают, что их привело к занятию проституцией тяжелое экономическое положение, долги, а зачастую, в случае новых репатрианток, которые, по словам Шилуах, составляют большинство хайфских проституток, незнание языка и местных реалий. Нога объясняет, что многие женщины, недавно приехавшие в страну, становятся жертвами мошенников и легкой добычей для сутенеров.

"Сутенеру не пришлось меня ничему учить. Меня всему научил отец"

Наш корреспондент побеседовал с доктором Анат Гур – клиническим психологом, бывшим руководителем отдела реабилитации женщин-заключенных в израильских тюрьмах и автором нескольких исследований о проституции в Израиле, в том числе книги "За бортом: женщины в проституции".

Как утверждает Гур, подавляющее большинство женщин, занимающихся проституцией, пережили в детстве сексуальное насилие. Чаще всего – инцест.

"Моя книга основана на рассказах сотен женщин, практически все из которых говорят о пережитом в детстве насилии. Многие – о насилии со стороны близких, об инцесте. Конечно, не все женщины, пережившие насилие, становятся проститутками. Но именно поэтому в названии моей книги есть выражение "за бортом" – проститутками становятся те, у кого нет спины, кого было некому защитить, кто в 12 лет убежал из дома и стал добычей сутенера", – рассказывает Гур.

Психолог утверждает, что проституцией могут заниматься только женщины, способные к диссоциации (механизм психологической защиты, при котором человек воспринимает происходящее с ним так, как будто это происходит не с ним, а с кем-то посторонним). Таким образом, проститутки (речь идет как о женщинах, так и о мужчинах) помогают себе не ощущать боли и унижения. Отметим, что это утверждение разделяют и другие, в том числе западные, авторы исследований о проституции.

По словам Гур и других психологов, именно этот механизм включается у людей при изнасилованиях.

"Сутенеры, с которыми беседовала я и другие исследователи, часто говорят, что уже на первом клиенте видно, может девочка или женщина заниматься проституцией или нет. Если у нее не получается "отключиться" – то есть, задействовать механизм диссоциации, ей будет трудно в роли проститутки. И такое автоматическое "отключение" тоже указывает на то, что это происходит с человеком не впервые. Я очень часто слышу в том или ином варианте признания о том, что "сутенеру не нужно было ничему меня учить, меня всему научил отец"", – говорит Гур.

Про механизм диссоциации говорят и сами женщины, работающие в сфере интимных услуг, однако некоторые из них считают это просто необходимым для работы инструментом, не связанным с травматическим опытом.

Корреспондент NEWSru.co.il побеседовала с Галит (имя вымышленное), которая работает в области интимных услуг уже 15 лет. Она начинала с интимного массажа, а теперь в одном из городов Израиля содержит несколько массажных салонов и "дискретных" квартир.

"Это деньги, на которые нет благословения"

Наша собеседница рассказывает, что пришла к проституции после того, как оказалась в тяжелой экономической ситуации. Когда на нее, мать-одиночку, повесили чужие долги и ей было буквально нечем кормить детей. Поработав какое-то время в "массажном кабинете", она открыла свой бизнес, наняла нескольких девушек, а потом начала расширять свою предпринимательскую деятельность.

По словам Галит, подавляющее большинство женщин приходят к проституции из-за тяжелой финансовой ситуации, однако есть и такие, кто делает это из желания поддерживать более высокий, чем при других профессиях, уровень жизни.

Наша собеседница говорит, что общественные активисты и законодатели слишком много на себя берут, считая, что проституток необходимо спасать или что их выбор не является свободным. По мнению Галит, проституция должна быть узаконена, и только тогда можно будет бороться с проституцией несовершеннолетних, только тогда у женщин, которые занимаются проституцией, будет шанс впоследствии найти другую работу, поскольку на сегодняшний день уголовные дела, которые заводят в полиции на проституток, не дают им возможности зарабатывать иным способом.

"Активисты говорят, что проститутки на самом деле страдают и их нужно спасать. Но на самом деле мы страдаем только от того, что испытываем постоянный, ежедневный страх перед полицией, а не перед клиентами. Все мои девушки прекрасно понимали, на что шли, но им было бы гораздо спокойнее, если бы они не испытывали ежесекундный страх от того, что в их дом могут ворваться полицейские", – объясняет женщина.

По словам Галит, большинство ее клиентов – арабы и коренные израильтяне. "Русские" среди клиентов – большая редкость, но не из-за принципиальных соображений, а потому что "русские придумали любовь, чтобы не платить за секс". А израильтяне понимают, что могут получить такие услуги, которые никогда не получат дома.

"Большая часть мужской половины человечества – люди с извращениями. То, о чем мужчина не может попросить свою жену или подругу, называется у нас "дополнительными услугами". В число таких услуг входит "полный" оральный секс, анальный секс, садо-мазо – легкое и тяжелое, мочеиспускание на клиентов и так далее. Но девушки делают это только добровольно, я никого не принуждаю", – рассказывает Галит.

Женщина объясняет, что "базовые" услуги стоят 250 шекелей, из которых половину забирает "мадам", поскольку ей нужно платить за аренду, охрану, бензин (если это вызов на дом), постельное белье, аксессуары и все остальное. При этом если девушка, скажем, согласна на "дополнительные услуги", то деньги за них она оставляет себе.

Галит говорит, что девушки "на квартирах" принимают от 5 до 20 клиентов в день, в "махонах" (публичных домах) обычно больше.

Девушки у Галит зарабатывают от 7 до 20 тысяч шекелей в месяц. "А те, которым очень нужны деньги и кто тяжело работает, могут заработать и 30 тысяч".

При этом разбогатеть, как считает предпринимательница, таким образом нельзя. "Это деньги, у которых нет благословения. На них можно жить, можно даже расплатиться с долгами, но нельзя ничего накопить, и выйдешь ты с тем, с чем пришла. А деньги как пришли, так и ушли. Если бы у меня была возможность работать законным образом, я, получая гораздо меньше, продвинулась бы в жизни гораздо больше", – говорит Галит.

Наша собеседница утверждает, что проблема состоит не в самом явлении проституции, а в том, как его воспринимает наше общество: "Израильское общество очень проблематично в этом плане. Напоил кофе – и тащит в постель. Русские хотя бы водки нальют, а эти хотят кофе отделаться".

По словам Галит, если пользование услугами проституток будет уголовно наказуемо, от этого прежде всего проиграют люди, которых "жизнь уже достаточно наказала".

"Я все время вспоминаю одного "русского" мальчика, инвалида ЦАХАЛа, который остался без ног и часто вызывал девочек на два часа, потому что хотел не только секса, но и поговорить. Поверь, из любви к нему бы никто не пошел. А к нам многие приходят, чтобы выговориться. Как к психологу. Но психолог тебя не обнимет, не погладит, не выпьет с тобой. А у нас можно и поговорить о наболевшем, и расслабиться. Знаешь, сколько я лично мужчин вернула в семью? У меня был один клиент, который обанкротился и хотел покончить с собой, так я ему объяснила, что это самый легкий путь, а настоящий мужик отвечает за свои поступки и не бросает сиротами детей", – рассказывает Галит.

Женщина продолжает описывать свою клиентуру – у одного жена на девятом месяце, у второго умирает от тяжелой болезни, третий инвалид, четвертый – умственно отсталый. "Конечно, у нас не все такие, но таких много, и девочки их очень жалеют. А что с ними будет, если примут этот закон?"

Галит говорит, что ни она, ни большинство ее девочек не были жертвами сексуального насилия: "Конечно, я таких знаю, но не все из них стали проститутками".

Хозяйка "дискретных квартир" также задается вопросом о том, почему члены ЛГБТ-общины в Израиле чувствуют себя свободно, тогда как "представительницы самой древнейшей профессии" должны прятаться по углам: "Мы живем на святой земле, святой для трех религий. Посмотрите, что расцвело у нас в стране. Почему их общество принимает, а нас нет?"

"Про механизм диссоциации – это правда. В процессе нужно отключаться, иначе мы будем помнить всех своих клиентов, а так невозможно. А что, у санитарок работа легче? Кровь, швы, культи, памперсы... Разве им не нужно от этого отключаться? А они, в отличие от нас, получают гроши, а работа гораздо тяжелее", – говорит Галит.

Данные "Национального исследования о проституции в Израиле" 2016 года

В Израиле проституцией занимаются около 12 тысяч человек, из них 95% – женщины. 11% из них – несовершеннолетние.

43% проституток родились в Израиле. 52% составляют бывшие жительницы СССР или постсоветского блока.

86% – еврейки. 97% – гражданки Израиля.

У 62% проституток есть дети. У 81% из них – дети до 18 лет.

25% проституток принимают более 7 клиентов в день.

66% женщин заявляют, что пришли к проституции из-за тяжелой финансовой ситуации. 7% – из-за наркотиков.

Свыше 80% проституток заявляют, что испытывают издевательства (физические или вербальные) со стороны клиентов.

76% людей, занимающихся проституцией, говорят, что хотели бы заниматься другой работой.

Зарубежные модели

Первой страной, принявшей закон об уголовной ответственности за пользование интимными услугами, была Швеция (следует отметить, что уровень проституции в Швеции и до принятия закона был ниже, чем в соседних странах). Следом подобные законы были приняты в Финляндии, Норвегии, Исландии, Франции.

Критики это модели утверждают, что хотя вследствие принятия закона резко снизилось число уличных проституток, количество "подпольных" публичных домов и сексуальных работников в целом практически не изменилось. По мнению противников "шведской модели", криминализация клиентуры проституток привела к тому, что так называемые "уличные проститутки" и иностранные граждане из слабо развитых государств были лишены возможности зарабатывать на жизнь.

При этом сначала в Швеции, а потом и в остальных странах, принявших подобные законы, уменьшилась практика использования в целях проституции граждан других стран. Проведенные в Швеции и Норвегии исследования также не подтвердили утверждения о том, что криминализация проституции может привести к увеличению числа изнасилований.

Что касается стран, где проституция была легализована, в частности Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, после декриминализации проституции число работников сексуальных услуг выросло, а уровень преступности не снизился. В частности, легализация, согласно большинству исследований, привела к увеличению объема торговли живым товаром и притоку в эти страны женщин из стран Африки и Восточной Европы.

Сторонники легализации отмечают, что в Нидерландах, где проституция была узаконена в 2000 году, проститутки получили все права, которыми пользуются работники других сфер, в том числе возможность объединяться в профсоюзы, пользоваться защитой закона и получать социальные льготы. Также существует мнение о том, что службам охраны правопорядка в случае легализации проституции легче следить за тем, чтобы сутенеры не вовлекали в проституцию несовершеннолетних.

Тем не менее, в последние годы власти Амстердама неоднократно совершали попытки сократить число борделей в городе, в частности скупая недвижимость на знаменитой Улице красных фонарей. Бывший мэр Амстердама Йоб Кохен утверждал, что легализация привела не к упадку, как предполагалось, а к расцвету организованной преступности. В 2010 году в стране были введены новые правила, обязавшие сексуальных работников регистрироваться, а клиентов – проверять наличие регистрации.

В 2012 году Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству при ООН призвала все страны декриминализировать добровольное оказание сексуальных услуг совершеннолетними людьми. Комиссия пришла к выводу, что "Шведская модель" не улучшила положение работников в сфере секс-бизнеса, а привела к противоположным результатам.

В 2014 году Европейский парламент на основании масштабного исследования о проституции и торговле живым товаром опубликовал рекомендации, согласно которым, "Шведская модель" является наиболее эффективной в плане борьбы с торговлей живым товаром. Согласно рекомендациям комиссии, странам ЕС следует криминализировать приобретение сексуальных услуг наряду с укреплением сферы реабилитации для мужчин и женщин, занимающихся проституцией.

Материал подготовила Алла Гаврилова