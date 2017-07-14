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ЦАХАЛ: строительство в Калькилии – военная необходимость

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Калькилия
Забор безопасности в районе Калькилии
Авигдор Либерман, Биньямин Нетаниягу и Гади Айзенкот

Командование ЦАХАЛа, руководство службы внешней разведки (ШАБАК) и руководство гражданской администрации ЦАХАЛа в Иудее и Самарии настаивали в ходе специального заседания военно-политического кабинета на необходимости утверждения плана строительство 5.100 единиц жилья в Калькилии.

Высокопоставленные источники в силовых структурах называют строительство в Калькилии военной необходимостью, пишет в пятницу, 14 июля, обозреватель газеты "Гаарец" Амос Харэль.

"Утверждение программы Калькилии необходимо. Мы четко дали министрам понять, что оно будет способствовать поддержанию спокойствия в этом районе", – цитирует Харэль одного из военных.

Напомним, что программа строительства нескольких тысяч единиц жилья ив Калькилии и легализации задним числом около тысячи единиц жилья, построенных без разрешения, была утверждена в 2016 году.

Программа является частью плана "кнута и пряника", продвигаемого министром обороны Авигдором Либерманом при поддержке военного командования. В министерстве обороны подчеркивают, что Калькилия является одним из самых спокойных городов Палестинской автономии – за последние два года из нее вышел только один террорист.

Однако несколько недель назад ряд министров от партии "Ликуд", при поддержке министров от "Байт Иегуди", потребовали повторного рассмотрения программы.

В итоге, на прошедшем накануне заседании военно-политического кабинета было принято решение временно заморозить план строительства в Калькилии.

На заседании было решено, что через 10 дней кабинет рассмотрит политику планирования и застройки в зоне С. Совету национальной безопасности и министерству обороны велено до тех пор представить министрам подробный план застройки в Калькилии, а юридическому советнику правительства – сформировать позицию по поводу разделения полномочий между правительством и армией в Иудее и Самарии.

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