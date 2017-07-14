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В Израиле

В Мегиддо змея укусила 48-летнего мужчину

время публикации: 22:56 | последнее обновление: 22:56 блог версия для печати фото
В Мегиддо змея укусила 48-летнего мужчину

В пятницу, 14 июля, вечером, в кибуце местного совета Мегиддо змея укусила 48-летнего мужчину.

Медики прибывшей на место бригады "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу "А-Эмек", в городе Афула. Врачи полагают, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Змеи в Израиле активны практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев. Многие из них ядовиты. При встрече со змеей лучше отступить, не пытаться ее прогонять и не провоцировать нападение. В случае укуса надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

Специалисты также советуют при наличии такой возможности, сфотографировать змею, которая укусила человека, чтобы потом врачи точнее могли выбрать оптимальный способ лечения.

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