В Мегиддо змея укусила 48-летнего мужчину

В пятницу, 14 июля, вечером, в кибуце местного совета Мегиддо змея укусила 48-летнего мужчину.

Медики прибывшей на место бригады "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу "А-Эмек", в городе Афула. Врачи полагают, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Змеи в Израиле активны практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев. Многие из них ядовиты. При встрече со змеей лучше отступить, не пытаться ее прогонять и не провоцировать нападение. В случае укуса надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

Специалисты также советуют при наличии такой возможности, сфотографировать змею, которая укусила человека, чтобы потом врачи точнее могли выбрать оптимальный способ лечения.