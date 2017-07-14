В Хурфейше простились с прапорщиком Камилем Шананом

В пятницу, 14 июля, вечером, близкие, друзья и сослуживцы проводили в последний путь 22-летнего прапорщика Камиля Шанана. Похороны прошли в Хурфейше, родной деревне Шанана.

- Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: убиты двое полицейских, нападавшие застрелены



На траурной церемонии присутствовали министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, глава иерусалимского округа полиции генерал-майор Йорам Галеви, видные представители друзской общины, политики и представители командования пограничной службы и полиции.

Выступая на траурной церемонии, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх отметил, что Камиль Шанан пришел на службу лишь в декабре прошлого года, однако спокойный, вежливый и добрый парень успел стать за это время всеобщим любимцем.

У Камиля остались родители, брат и три сестры.

Напомним, трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей.

Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан в критическом состоянии были доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Несмотря на все усилия врачей, они скончались.