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Храмовая гора закрыта: полиция проводит обыски и допрашивает сотрудников "Вакфа"

время публикации: 10:42 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Храмовая гора закрыта: полиция проводит обыски и допрашивает сотрудников "Вакфа"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств – министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом, министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

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В ходе совещания было принято решение о закрытии комплекса Храмовой горы и проведении обысков с целью поисков оружия, сообщает портал walla.

Представители мусульманского "Вакфа", отвечающего за Храмовую гору, сообщают, что сотрудники полиции проводят обыски и допросы сотрудников "Вакфа". По данным портала ynet, у охраны мечети "Аль-Акса" конфискованы мобильные телефоны.

Напомним, что ранее командующий Иерусалимским округом полиции принял решение об отмене пятничной молитвы на Храмовой горе.

Утром в пятницу трое террористов проникли с оружием на Храмовую гору и открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате теракта три человека получили ранения. Террористы были ликвидированы при попытке укрыться в мечетях.

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Пятница, 14 июля 2017 г.
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