Храмовая гора закрыта: полиция проводит обыски и допрашивает сотрудников "Вакфа"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств – министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом, министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

- Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Фоторепортаж

В ходе совещания было принято решение о закрытии комплекса Храмовой горы и проведении обысков с целью поисков оружия, сообщает портал walla.

Представители мусульманского "Вакфа", отвечающего за Храмовую гору, сообщают, что сотрудники полиции проводят обыски и допросы сотрудников "Вакфа". По данным портала ynet, у охраны мечети "Аль-Акса" конфискованы мобильные телефоны.

Напомним, что ранее командующий Иерусалимским округом полиции принял решение об отмене пятничной молитвы на Храмовой горе.

Утром в пятницу трое террористов проникли с оружием на Храмовую гору и открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате теракта три человека получили ранения. Террористы были ликвидированы при попытке укрыться в мечетях.