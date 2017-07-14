14 июля 2017 г.
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В Израиле

Теракт в Иерусалиме совершили трое родственников из Умм эль-Фахма

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
Теракт в Иерусалиме совершили трое родственников из Умм эль-Фахма

Разрешена к публикации информация о том, что вооруженное нападение на Храмовой горе утром в пятницу, 14 июля, совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками.

- Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Фоторепортаж

Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет.

Полные имена ликвидированных террористов: Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин.

Двое из них за день до теракта опубликовали свое "селфи" в социальной сети Facebook с подписью: "Улыбочку. Завтра будет лучше". Эта фотография, в частности, опубликована сайтом "Палестинский информационный центр", принадлежащим террористической организации ХАМАС.

ХАМАС не берет на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла "Исламского движения" и мстили евреям за "осквернение мечети Аль-Акса".

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Пятница, 14 июля 2017 г.
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