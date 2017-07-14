14 июля 2017 г.
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Нетаниягу приказал разрушить траурные шатры в Умм эль-Фахме

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 17:03 блог версия для печати фото
Нетаниягу приказал разрушить траурные шатры в Умм эль-Фахме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение о демонтаже траурных шатров, установленных в Умм эль-Фахме родственниками террористов, осуществивших в пятницу, 14 июля, вооруженное нападение на Храмовой горе.

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Террористы являлись жителями Умм эль-Фахма и были родственниками. В результате вооруженного нападения погибли двое израильских полицейских, служивших в патрульном подразделении МАГАВ.

Несколькими часами ранее Нетаниягу провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств – министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом, министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

В ходе совещания было принято решение о закрытии комплекса Храмовой горы и проведении обысков с целью выявления спрятанного оружия.

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