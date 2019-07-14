Шаткое затишье на границе Газы: Египет пытается предотвратить войну

ЦАХАЛ не ответил на ракетные обстрелы из сектора Газы, осуществленные боевиками поздно вечером в пятницу, 12 июля. Очевидно, армия не получила приказа действовать от политического руководства Израиля.

Падение нескольких ракет не нанесло материального ущерба, но причинило ущерб престижу израильского правительства, так как воспринимается многими как неготовность к решительным действиям против террористов.

ХАМАС не брал на себя ответственность за эти обстрелы, хотя, по всей видимости, они были акцией мести за убитого в четверг около границы Газы боевика-пограничника "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа).

В пятницу сектор Газы посетила делегация представителей египетского руководства во главе с генерал-майором Ахмадом Абд аль-Халаком, ответственным за палестинские проблемы в разведке Египта. Задачей этой делегации было согласование условий соблюдения спокойствия в Газе.

Газета "Едиот Ахронот" приводит слова представителя ХАМАС Абд аль-Латифа аль-Кануа о том, что в переговорный процесс вовлечены также Катар и ООН.

Представитель террористической группировки "Народный фронт освобождения Палестины" Хани аль-Тауабтэ в интервью сайту "Аль-Кудс", цитируемом израильской радиостанцией "Кан Бет", рассказал, что египетская делегация представила в Газе пакет предложений, полученных от властей Израиля. По его словам, Израиль предлагает в обмен на спокойствие осуществить следующие шаги: дополнительная доставка в Газу лекарств и медицинского оборудования, возвращение конфискованных рыболовецких судов, увеличение числа разрешений на работу в Израиле для жителей сектора, ввоз в Газу продукции и товаров, которые были запрещены к ввозу в течение последних двух лет (о чем идет речь, не уточняется), увеличение числа грузовиков, доставляющих продукцию в сектор.

После того, как египетская делегация покинула Газу, боевики обстреляли территорию Израиля.

Хамасовские СМИ отмечают, что на этом фоне ЦАХАЛ готовится к возможному военному сценарию в Газе, постепенно наращивая концентрацию войск около границы сектора и устанавливая новые батареи системы противоракетной обороны "Железный купол". ХАМАС также готовится к войне, проведя масштабные учения на прошлой неделе.

В руководстве ХАМАСа дают понять, что соблюдение спокойствия на границе зависит от того, в какой степени будут реализовываться пункты соглашения, гарантом по которому является Египет. ХАМАС заявляет, что акции "гражданского протеста" – пятничные "марши возвращения" – будут продолжаться до полного снятия блокады Газы. При этом в последнее время полиция ХАМАСа не препятствует действиям поджигателей, запускающих из сектора "огненные шары" в сторону израильской территории.





