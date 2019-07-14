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В Израиле

Шаткое затишье на границе Газы: Египет пытается предотвратить войну

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
На границе Газы, 12 июля 2019 года
На границе Газы, июнь 2019 года

ЦАХАЛ не ответил на ракетные обстрелы из сектора Газы, осуществленные боевиками поздно вечером в пятницу, 12 июля. Очевидно, армия не получила приказа действовать от политического руководства Израиля.

Падение нескольких ракет не нанесло материального ущерба, но причинило ущерб престижу израильского правительства, так как воспринимается многими как неготовность к решительным действиям против террористов.

ХАМАС не брал на себя ответственность за эти обстрелы, хотя, по всей видимости, они были акцией мести за убитого в четверг около границы Газы боевика-пограничника "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа).

В пятницу сектор Газы посетила делегация представителей египетского руководства во главе с генерал-майором Ахмадом Абд аль-Халаком, ответственным за палестинские проблемы в разведке Египта. Задачей этой делегации было согласование условий соблюдения спокойствия в Газе.

Газета "Едиот Ахронот" приводит слова представителя ХАМАС Абд аль-Латифа аль-Кануа о том, что в переговорный процесс вовлечены также Катар и ООН.

Представитель террористической группировки "Народный фронт освобождения Палестины" Хани аль-Тауабтэ в интервью сайту "Аль-Кудс", цитируемом израильской радиостанцией "Кан Бет", рассказал, что египетская делегация представила в Газе пакет предложений, полученных от властей Израиля. По его словам, Израиль предлагает в обмен на спокойствие осуществить следующие шаги: дополнительная доставка в Газу лекарств и медицинского оборудования, возвращение конфискованных рыболовецких судов, увеличение числа разрешений на работу в Израиле для жителей сектора, ввоз в Газу продукции и товаров, которые были запрещены к ввозу в течение последних двух лет (о чем идет речь, не уточняется), увеличение числа грузовиков, доставляющих продукцию в сектор.

После того, как египетская делегация покинула Газу, боевики обстреляли территорию Израиля.

Хамасовские СМИ отмечают, что на этом фоне ЦАХАЛ готовится к возможному военному сценарию в Газе, постепенно наращивая концентрацию войск около границы сектора и устанавливая новые батареи системы противоракетной обороны "Железный купол". ХАМАС также готовится к войне, проведя масштабные учения на прошлой неделе.

В руководстве ХАМАСа дают понять, что соблюдение спокойствия на границе зависит от того, в какой степени будут реализовываться пункты соглашения, гарантом по которому является Египет. ХАМАС заявляет, что акции "гражданского протеста" – пятничные "марши возвращения" – будут продолжаться до полного снятия блокады Газы. При этом в последнее время полиция ХАМАСа не препятствует действиям поджигателей, запускающих из сектора "огненные шары" в сторону израильской территории.



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