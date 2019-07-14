Министр просвещения Перец: "Я не предлагаю никого направлять на репаративное лечение"

В политической системе продолжается скандал, вызванный высказываниями министра просвещения раввина Рафи Переца по поводу репаративной терапии*.

Министр просвещения опубликовал разъяснение своих слов: "Я не говорил, что нужно направить мальчиков или девочек на подобное лечение. За годы своей педагогической деятельности я неоднократно встречался с учениками, которые испытывали страдания по поводу своих сексуальных наклонностей и обращались к специалистам, чтобы изменить эти наклонности. То, что я сказал в интервью, основывалось на личном знакомстве с такими случаями. Израильская система просвещения под моим руководством продолжит принимать всех детей без связи с их сексуальной ориентацией. Это я тоже сказал в интервью".

Напомним, что скандал разразился после того, как раввин Перец заявил в интервью телеканалу "Кешет", что считает возможной репаративную терапию. "Я хорошо знаком с этим вопросом, сталкивался с ним на практике. Я беседовал с молодым человеком, обнимал его, предлагал ему вместе пройти путь взгляда внутрь себя, изучения того, что необходимо, познания. Потом он уже мог сделать выбор. После нескольких бесед я дал ему понять, что дальше он должен двигаться сам", – заявил Рафи Перец.

Это заявление вызвало шквал критики со стороны левых партий и общественных организаций, потребовавших немедленного увольнения Рафи Переца с поста министра просвещения. "Этот человек с его темными взглядами не может возглавлять министерство, отвечающее за ценностное воспитание подростков", – заявили представители организаций общины ЛГБТ.

Отставки Переца потребовали также в партиях "Авода", МЕРЕЦ и "Кахоль Лаван".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Высказывания министра образования о ЛГТБ-общине неприемлемы для меня, и не отражают позиции возглавляемого мной правительства. Сегодня вечером я поговорил с раввином Рафи Перецем, он пояснил свои слова и подчеркнул, что израильская система образования продолжит одинаково относиться ко всем израильским детям, независимо от сексуальной ориентации".

Министр юстиции Амир Охана также резко осудил высказывание министра просвещения. "Правительство, возглавляемое национально-либеральной партией "Ликуд", не допустит использования репаративной терапии. Этого не будет", – заявил Амир Охана, являющийся представителем общины ЛГБТ в "Ликуде" и ставший первым геем, занявшим министерский пост.

Слова Рафи Переца подвергли критике также в Объединении психологов Израиля, в Ассоциации учителей-геев и некоторых других общественных организациях.

К настоящему моменту, никаких комментариев со стороны представителей партий "А-Ямин а-Хадаш" и "Зеут" не поступало.

Напомним, что Рафи Перец был назначен на должность министра просвещения после того, как Биньямин Нетаниягу уволил с этой должности Нафтали Беннета. Назначение Переца последовало в соответствии с соглашением между "Ликудом" и "Байт Иегуди". После выборов в Кнессет 22-го созыва начнутся новые коалиционные переговоры.

*Репаративная терапия (англ. reparative therapy, от лат. reparo – "исправлять"), известная также как "конверсионная", "переориентирующая" или "дифференцирующая" – совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную.





