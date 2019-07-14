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14 июля 2019 г.
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В Израиле

Пробки на въезде в Иерусалим: проблема "на три года"

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Пробки на въезде в Иерусалим: проблема "на три года" (иллюстрация)
Струнный мост в Иерусалиме
Шоссе Тель-Авив - Иерусалим

В ближайшие три года на западном въезде в Иерусалим движение транспорта будет крайне проблематичным. В 10:00 в воскресенье, 14 июля, перекрывается транспортная артерия, по которой в столицу попадает большинство автотранспорта – сдерот Шазар. На участке от Струнного моста до перекрестка Нордау будет запрещено движение личного автотранспорта.

Проехать в центр города можно, повернув у моста направо на сдерот Герцль, а затем – налево на сдерот Рабин, через район правительственных зданий. При этом общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме – для него проезд мимо Дворца конгрессов "Биньяней а-Ума" будет разрешен.

Причина пробок, которые продлятся три года, – строительство нового комплекса офисных зданий в районе "Биньяней а-Ума" и нового железнодорожного вокзала. Срок планового окончания работ – 2022 год. Граждан просят воспользоваться альтернативными въездами в Иерусалим – шоссе №433, идущим через Модиин, или туннелем Аразим.

После завершения строительных работ движение частных автомобилей будет направлено в туннель протяженностью 250 метров, а на поверхности останется только общественный транспорт. Планируется также возведение подземной парковки на 1.300 мест.

Проект "Кирьят Ариэль Шарон" предусматривает возведение на площади 30 гектаров офисных и торговых зданий, а также гостиниц общей площадью около 1.500.000 квадратных метров. Девять небоскребов и 15 зданий высотой до 12 этажей изменят линию горизонта западного Иерусалима.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2019 г.
С 14 июля на въезде в Иерусалим ожидаются пробки





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