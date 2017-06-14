Израиль угрожает выслать из страны чиновника ООН, выступающего с антиизраильскими заявлениями

Министерство иностранных дел Израиля направило резкое письмо в ООН с требованием сменить регионального координатора OCHA (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов).

Как сообщает портал Walla, в заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что серия антиизраильских заявлений, сделанных австралийцем Робертом Пайпером, выходят за рамки мандата чиновника ООН и делают невозможным его дальнейшее пребывание на этой должности.

По утверждению портала Walla, Израиль предупредил официальнее инстанции в ООН, что если Пайпер не будет заменен другим чиновником организации, его виза может быть аннулирована. Власти заявили, что прекратят всяческое сотрудничество с австралийцем, что нанесет сильный удар по деятельности организаций, оказывающих гуманитарную помощь.

Пайпер, находящийся на занимаемой им должности уже более двух лет, опубликовал на прошлой неделе заявление, посвященное тому, что он назвал "50 лет израильской оккупации". Помимо прочего чиновник ООН написал: "Оккупация отвратительна. Жизнь в условиях военного режима, сохраняющегося уже десятки лет, порождает отчаяние, душит любую инициативу и оставляет поколения молодых людей в ситуации, в которой у них нет ни своего государства, ни нормальной экономики".

Ранее Пайпер опубликовал заявление, в котором обвинил Израиль в создании помех деятельности гуманитарных организаций на территории "оккупированного Западного берега".

Пайпер также обвинял Израиль в том, что он под различными предлогами затягивает восстановление сектора Газы после операции "Нерушимая скала".

Штаб-квартира ООН никак не комментирует эту информацию.