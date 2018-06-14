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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа атакуют в Газе боевиков, запускающих "огненных змеев" и баллоны со взрывчаткой

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атакуют в Газе боевиков, запускающих "огненных змеев" и баллоны со взрывчаткой
ВВС ЦАХАЛа атакуют в Газе боевиков, запускающих "огненных змеев" и баллоны со взрывчаткой
ВВС ЦАХАЛа атакуют в Газе боевиков, запускающих "огненных змеев" и баллоны со взрывчаткой

В течение суток военно-воздушные силы Армии обороны Израиля трижды атаковали на территории сектора Газы группы участников "марша возвращения", запускавших "огненных змеев", готовивших емкости с зажигательной смесью и баллоны со взрывными устройствами.

- Борьба с "огненными змеями" из Газы. Идеи читателей NEWSru.co.il

14 июня около 16:30 был нанесен такой удар в южной части сектора. Примерно в 15:30 – по группе в центральной части границы сектора, вечером 13 июня в том же районе была атакована другая группа боевиков, запускавших "змеев".

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что военные рассматривают запуск подобных горящих и взрывоопасных конструкций как серьезную угрозу и будут реагировать соответственно.

Минздрав Газы не сообщал о пострадавших в результате этих действий израильских военных.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) сообщает, что ЦАХАЛ использует для таких атак беспилотные самолеты. Армейская пресс-служба факт применения ударных БПЛА не комментирует.

По всей видимости, в пятницу, 15 июня, боевики на границе Газы активизируются в связи с проведением очередного массового этапа "марша возвращения", приуроченного к окончанию месяца Рамадан и празднику Ид аль-Фитр.

ПИЦ публикует заявление группы боевиков, угрожающей отметить Ид аль-Фитр запуском пяти тысяч "огненных змеев" и воздушных шаров со взрывчаткой в сторону израильской территории.

В заявлении этой группы сказано, что их действия привели к пожарам на десятках тысяч дунамов израильской территории и военных объектах. При этом утверждается, что "огненные шары" смогут проникать на территорию Израилю на глубину более 40 км.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июня 2018 г.
Израильский БПЛА обстрелял жителей Газы, запускавших "огненных змеев" и баллоны со взрывчаткой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2018 г.
Горящие воздушные змеи привели к пожарам на границе с Газой
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Беспилотник ЦАХАЛа предотвратил запуск "огненного змея" из сектора Газы







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Четверг, 14 июня 2018 г.
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