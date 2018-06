"Shalom/Salam from Jerusalem": "Мисс Ирак" снова встретилась с израильской подругой

28-летняя Сара Идан, обладательница титула "Мисс Ирак", находится в настоящее время в Израиле. 13 июня на ее странице в Instagram было опубликовано несколько фотографий из Иерусалима, на двух из них она снята вместе со своей израильской подругой, 20-летней Адар Гандельсман – вице-мисс конкурса "Королева красоты Израиля" 2017 года. В прошлом году они познакомились и подружились на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", проходившем в Лас-Вегасе (США).

Одну из фотографий из столицы Израиля Сара Идан подписала так: "Shalom/Salam from Jerusalem".

На другом снимке Сара Идан запечатлена в еврейском ресторане, где ей подали бамию по-иракски.

На страницах Сары ее снимки из Иерусалима вызвали противоречивую реакцию. Многие поклонники иракской красавицы поддержали ее, но есть и такие, кто осуждает "Мисс Ирак", заявляет, что она не представляет свою страну, и даже угрожают ей, отмечает портал Al-Bawaba.

Среди комментирующих есть такие, кто напоминает, что Сара Идан – не мусульманка. Некоторые высказывают предположение, что она иракская еврейка.

На самом деле, Сара Абдали Идан родилась и выросла в Багдаде, в курдской семье. Является обладательницей титула Miss Universe Iraq 2017. Она профессиональный музыкант (диплом получила в Лос-Анджелесе), мечтает о карьере певицы.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что семья Сары Идан была вынуждена покинуть Ирак из-за угроз, которые близкие девушки стали получать после того, как были опубликованы ее фотографии вместе с подругой-израильтянкой.

Напомним, что во время прошлогоднего конкурса "Мисс Вселенная" Адар Гандельсман опубликовала "селфи" вместе с Сарой Идан. Причем и Сара Идан тогда же опубликовала снимок вместе с Адар в своем Instagram, с подписью "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel".

В декабре Гандельсман сообщила 12-му каналу израильского телевидения, что после публикации этих снимков семья Сары Идан стала получать угрозы. Неизвестные угрожали убить родственников Сары и ее саму, если она не уберет снимок из Instagram. После этого, по словам Адар, семья Идан покинула Ирак и не намерена возвращаться, пока ситуация не успокоится. Израильтянка говорила также, что продолжает поддерживать контакты с Сарой, живущей в США. Адар также заявляла, что ни она, ни Сара Идан не жалеют о публикации фотографий.

Отметим, что общие снимки "Мисс Израиль" и "Мисс Ирак" публиковались многими СМИ и получили "вирусное" распространение в социальных сетях. Поэтому их удаление из Instagram не имело смысла. Девушки не захотели отказываться от своих слов о дружбе и взаимном уважении. Сара позже заявила, что ее дружеские отношения с Адар не означают поддержку политики правительства Израиля.

Адар Гандельсман, выросшая в Ашкелоне в семье репатриантов из Бразилии, недавно завершила службу в ЦАХАЛе. Она профессиональная модель, сотрудничает с благотворительной организацией, помогающей детям-инвалидам.