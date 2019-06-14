"НДИ требовал от "Ликуда" не вмешиваться в проблемы репатриантов". Интервью с Ариэлем Бульштейном

12 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о назначении адвоката Ариэля Бульштейна на должность советника по делам репатриантов из бывшего СССР. Такое назначение в разгар предвыборной кампании вызвало многочисленные комментарии. Бульштейн ответил на вопросы редакции NEWSru.co.i.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон.

Ариэль, если я правильно помню, вы первый советник премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР со времен Зеэва Гейзеля, который занимал эту должность в период первого пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра.

Честно говоря, я не следил все эти годы. Мне кажется, что Бени Брискин сменил Гейзеля, когда тот баллотировался в Кнессет и не мог занимать эту должность. Но правда то, что Биньямин Нетаниягу был первым премьер-министром, который понял необходимость наличия такой функции, понял необходимость присутствия такого человека в окружении премьер-министра, имеющего постоянную прямую связь с премьер-министром, способного концентрировать усилия по решению непосредственных проблем, касающихся новых репатриантов.

В чем будет состоять ваша работа на этой должности?

Думаю, что это тот случай, когда человеку предстоит наполнить должность содержанием. Я не вхожу в существующую должность, этой функции не было более двадцати лет, и я не думаю, что мы будем повторять то, что делалось тогда. Поэтому содержание будет формироваться в большой степени под моим влиянием. Я формулирую свою задачу, как оказание премьер-министру помощи в создании пакета решений тех проблем, которые требуют безотлагательного вмешательства, и которые являются специфическими для выходцев из бывшего СССР. Этот пакет будет представлен премьер-министру. То, что мы успеем сделать до выборов в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть у переходного правительства. То, что сделано не будет, "Ликуд" представит в качестве обязательств перед выборами в Кнессет.

Вы можете назвать, скажем, две проблемы, которые входят в число упомянутых вами?

Прежде всего, это конечно касается пенсий для людей, которые не выработали в Израиле достаточного стажа. Это первичная проблема. Проблемы жилья, задача интеграции – я предпочитаю вместо "стеклянного потолка" говорить об интеграции, а вместо проблемы говорить о задаче. Вы просили две, я уже назвал больше. И есть еще немало самых разнообразных вопросов.

Вы понимаете тех, кто подвергает сомнению наличие деловой подоплеки вашего назначения за 98 дней до выборов и связывают его с политической конъюнктурой?

Я не могу залезть людям в голову, чтобы прочитать, что они думают. Я могу вам сказать, что думаю я. Но если вы связываете назначение с политической ситуацией, то я не могу сказать, что это сравнение полностью необоснованно и нелогично. У него есть логика.

И люди смотрят на ваше назначение и спрашивают себя: "Десять лет Нетаниягу не нуждался в советнике. И вот за 98 дней до выборов делает назначение".

Я надеюсь, что вам известен тот факт, что на протяжении многих лет одним из требований партии "Наш дом Израиль" в отношении "Ликуда" было полное невмешательство в вопросы, касающиеся новых репатриантов из бывшего СССР.

При этом были периоды, когда вопросы алии и абсорбции находились в компетенции "Ликуда", например, когда Зеэв Элькин был министром абсорбции.

Да, но это было в тот период, когда НДИ не входила в правительственную коалицию.

Иными словами, вы утверждаете, что отсутствие такого советника было связано с тем, что все рычаги находились в руках НДИ?

Дело не только в рычагах. Их ультимативным требованием было полное невмешательство "Ликуда" в решение проблем, связанных с новыми репатриантами. Многие из упомянутых проблем действительно решались "Ликудом". Вы упомянули Зеэва Элькина. Он возглавлял процесс, связанный с получением российских пенсий, а премьер-министр успешно завершил этот процесс. Речь идет о небольших суммах, но это начало. Так что "Ликуд" занимался этими проблемами, занимался минимально, повторяю поскольку таковым было требование НДИ.

Ваше имя упоминается как одно из наиболее вероятных в том случае, если Нетаниягу решит забронировать место в предвыборном списке для русскоговорящего кандидата. Назначение советником снимает этот вопрос с повестки дня?

Вовсе нет. Я считаю, что это должно произойти. Но такие вопросы находятся в компетенции премьер-министра. Я надеюсь, что наступит момент, когда он должен будет принимать персональные решения по этому поводу.

Иными словами, возможно, что ваше назначение – это всего на пару месяцев, а потом вы станете депутатом от "Ликуда"?

Я этого не знаю. В любом случае до выборов есть еще более трех месяцев. Как бы ты ни было, это не помешает мне продвигать то, что я считаю нужным продвигать: в этой должности или в любой другой.

Ваше назначение вызвало различные комментарии со стороны НДИ, где обвинили Нетаниягу в том, что он в панике. Кто-то назвал вас "советником по обесточиванию партии НДИ". Ваш комментарий?

Если в НДИ наконец-то поняли, что их бездействие в течение двадцати лет во всем, что касается решения реальных, и я подчеркиваю, реальных проблем новых репатриантов, привело к тому, что люди решили попробовать иной путь, решили голосовать иначе, чем раньше, я думаю, что они верно оценивают ситуацию.

Заявление Нетаниягу по поводу назначения Бульштейна





