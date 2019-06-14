ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе Газы после ракетного обстрела Сдерота

Около 1 часа ночи в пятницу, 14 июня, поступили первые сообщения из Газы о том, что ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе после ракетного обстрела Сдерота.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в течение первого часа после полуночи ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее шести целей в секторе Газы: в том числе базу "Тунисия", цели в районе Зейтун и к западу от Хан-Юниса, а также объекты боевиков на юго-востоке, востоке и юге сектора.

Примерно в 2 часа ночи ПИЦ сообщил, что израильские самолеты выпустили не менее трех ракет по новому порту в Хан-Юнисе.

Накануне вечером, около 21:00, ракета, выпущенная из Газы, попала в пятиэтажное здание в Сдероте, в котором расположена йешива, причинив ущерб. Это здание находится по-соседству с Бейт ХАБАДом. В результате попадания ракеты никто не пострадал, поскольку здание было укреплено на случай ракетных обстрелов.

Система ПРО "Железный купол" не среагировала на обстрел.

Это был второй за сутки ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы. В ночь на четверг сирена прозвучала в населенных пунктах регионального совета Эшколь, спустя некоторое время армейская пресс-служба сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, которая была сбита системой ПРО "Железный купол". В ответ ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по подземной инфраструктуре боевиков ХАМАСа в южной части сектора Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол", еще одна попала в здание йешивы в Сдероте. Пострадавших нет (по состоянию на 13 июня).

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





