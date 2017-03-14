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В Израиле

Отец-одиночка с тяжело больным сыном восемь месяцев ждет решения о праве на репатриацию

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 14:23 блог версия для печати фото
Игорь Б. с сыном Давидом
Давид Б.

В течение длительного времени Управление регистрации населения при министерстве внутренних дел на дает ответа на запрос Игоря Б., который приехал в Израиль в надежде пройти процесс репатриации. На его попечении находится тяжело больной маленький сын, рожденный израильтянкой.

Отец-одиночка Игорь Б. и его трехлетний сын Давид приехали в Израиль из Риги 22 июля 2016 года. 24 июля Игорь подал прошение о репатриации в расположенное в Акко отделение Управления регистрации населения. 30 ноября на собеседовании в "Нативе" Игорю было сказано, что "Натив" передаст Управлению регистрации населения положительную рекомендацию. С тех пор отец-одиночка регулярно посещает отделение Управления регистрации населения, однако до сих пор не получил ответ.

Ситуация Игоря и Давида Б. усложнена тем, что трехлетний мальчик страдает от тяжелой болезни, которая требует постоянного лечения. (В распоряжении редакции NEWSru.co.il находятся медицинские справки, подтверждающие этот факт.)

Недавно министерство здравоохранения, которое в курсе ситуации, одноразово оплатило необходимые ребенку медицинские проверки. В январе медперсоналу больницы, в которую попал мальчик, удалось в качестве пожертвования получить от фармацевтической компании необходимые для спасения жизни Давида препараты на три месяца – до конца марта 2017 года.

Мать Давида, умершая, когда мальчику было полтора года, являлась гражданкой Израиля. Алла Б., у которой в Израиле проживает мать, в сентябре 2013-го репатриировалась из Риги с дочкой от первого брака и уже беременная Давидом. Алла и Игорь поженились незадолго до этого, и муж намеревался присоединиться к семье позже. Однако когда в ноябре 2013 года Игорь прилетел в Израиль, его сразу и без объяснений депортировали. Алла вернулась в Ригу, они с мужем пошли в израильское консульство, где им сказали, не дав никаких объяснений, что Игорю запрещен въезд в Израиль до 2018 года. Причина этого решения выяснилась только в 2016 году, в ходе собеседования в "Нативе", где Игорю объяснили, что Алла, приехав в Израиль, указала во всех документах, что является вдовой, и нигде не упомянула тот факт, что незадолго до репатриации повторно вышла замуж.

После отказа семья осталась жить в Риге. В 2014 году у них родился сын Давид, а 23 декабря 2015 года Алла умерла, оставив мужа с дочкой Сантой от первого брака и грудным Давидом. Вскоре после смерти Аллы бабушка Санты (мать ее покойного отца, первого мужа Аллы), проживающая в Германии, отсудила девочку у Игоря. С тех пор отец с маленьким сыном живут вдвоем.

Поскольку в Латвии у них нет никаких родственников, а в Израиле живет родная бабушка Давида, Игорь принял решение растить мальчика в еврейском государстве. Получив в израильском консульстве в Риге очередной отказ, Игорь с Давидом приехали в Израиль в качестве туристов и, на том основании, что мать ребенка была израильской гражданкой, подали документы на получение гражданства.

Игорь Б. объяснил редакции NEWSru.co.il, что не имеет возможности воспользоваться услугами платного адвоката, а в центре бесплатной юридической помощи, куда он обратился, ему объяснили, что могут взяться за это дело только в случае получения отрицательного ответа от МВД. С момента подачи документов в Управление регистрации населения прошло почти восемь месяцев, ответа до сих пор нет.

На момент публикации нашей редакции не удалось получить комментарий пресс-службы Управления регистрации населения по поводу данного случая.



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