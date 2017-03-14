Пожар на складе петард в поселке Порат: один погибший, семь раненых

Во вторник, 14 марта, вспыхнул пожар на складе петард в поселке Порат (округ Шарон). Местные жители сообщают о взрывах, прогремевших на месте пожара. Причинен ущерб десяткам построек.

После 13:00 стало известно, что на месте происшествия во время поисковых работ найдено тело погибшего. Спасатели продолжают поиск еще одного человека, считающегося пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что бригадами скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Меир" в Кфар-Сабе были доставлены двое пострадавших. Состояние одного из них тяжелое, другой получил ожоги и травмы средней тяжести.

Еще пять пострадавших, в том числе 12-летний мальчик, получили медицинскую помощь на месте происшествия, им не понадобилась госпитализация.

Полиция и специалисты следственного отдела службы пожарной охраны приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

Поисковые работы продолжаются.

השריפה במחסן הזיקוקים במושב פורת: חוקרי הזירה איתרו במקום גופת אדם, שהועברה למכון לרפואה משפטית pic.twitter.com/dMamX5sH7j — משטרת ישראל (@IL_police) 14 марта 2017 г.