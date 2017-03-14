Поджог в здании поликлиники в Холоне, погибла женщина

Утром во вторник в здании поликлиники больничной кассы "Клалит" в Холоне вспыхнул пожар. В результате пожара одна женщина получила многочисленные ожоги, и медики были вынуждены констатировать ее смерть.

Первое сообщение в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило в 8:45. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшей. Еще три человека впали в шоковое состояние, и им также была оказана помощь. Они доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция подозревает, что речь идет о поджоге. По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, один из пациентов вылил воспламеняющееся вещество в комнату, где находилась медсестра. По свидетельству очевидцев происшествия, он бросил в комнату бутылку с "коктейлем Молотова". После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Вскоре он был задержан полицией.

Согласно опубликованным сведениям, речь идет о 78-летнем мужчине. По неподтвержденной информации, подозреваемый страдает психическим расстройством.





