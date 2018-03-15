Кнессет утвердил государственный бюджет на 2019 год

В ночь на четверг, 15 марта, на пленарном заседании Кнессета депутаты большинством голосов утвердили во втором и третьем чтениях проект государственного бюджета на 2019 год.

Законопроект поддержали 63 парламентария, 54 голосовали "против". Воздержавшихся не было.

Министр финансов Моше Кахлон ("Кулану"), представляя проект государственного бюджета на 2019 год и закон о государственном регулировании на 2019 год, отметил, что "это самый лучший проект государственного бюджета, который только можно было принять".

Выступление Моше Кахлона подытожило обсуждение законопроекта бюджета на заседании Кнессета. "После изнурительных и непростых для всех нас месяцев я рад представить вам сегодня государственный бюджет, - заявил министр финансов с трибуны Кнессета. - Неделю назад я сказал, что, если бюджет не пройдет до Песаха, я буду вынужден сложить с себя обязанности главы минфина. И сегодня я рад сказать, что и на Песах я останусь на своем посту и продолжу служить народу Израиля".

По словам Моше Кахлона, решение провести бюджет на 2019 год заблаговременно было принято с тем, чтобы обеспечить стабильность рынка, экономики и правительства. "Я слышал претензии депутатов от оппозиции, - повторил Кахлон. - Вот только если народ Израиля будет ждать ваши реформы, все так и останется на словах".

"Экономические показатели, представленные в отчете OECD и в отчете Международного валютного фонда доказывают, что свободная экономика с социальной чувствительностью дееспособна и приносит результаты, - подчеркнул министр финансов. - Этот бюджет принадлежит всем гражданам Израиля. Он служит не только избирателям "Кулану", он служит не только избирателям коалиции или избирателям оппозиции. Он не принадлежит лишь тем, кто родился в состоятельной семье. Он не предназначен только для религиозных или только для светских. Он не принадлежит тем, кто в Израиле давно и не принадлежит тем, кто недавно репатриировался. Государственный бюджет предназначен для всех израильтян".

"Государственный бюджет отражает те социальные принципы, которых мы придерживаемся, и порядок приоритетов государства Израиль, - продолжил министр финансов. - Та концепция, которую я привнес в первый разработанный под моим руководством государственный бюджет 2015 года, не изменилась и осталась основополагающей концепцией бюджета на 2019 год".

В своем выступлении он коснулся также темы последнего коалиционного кризиса, разрешившегося накануне. "Я настаивал на том, что бюджет необходимо провести, и тот, кто наносит ущерб государственному бюджету, наносит ущерб самому государству Израиль, - подчеркнул Кахлон. - Если бы мы не провели сейчас бюджет на 2019 год, запланированные на 2018 год реформы не могли бы осуществиться. За эту неделю мы получили сотни обращений от обеспокоенных граждан: молодые пары спрашивали, какой будет судьба программы "Цена для новосела", импортеры волновались об отмене пошлин, родители малышей опасались за субсидирование групп продленного дня. И я рад, что вместо сообщения о внеочередных выборах израильтяне услышали добрые вести".

"Сегодня мы представляем государственный бюджет на пятый год подряд, - завершил свое выступление Моше Кахлон. - Это экономика, декларирующая стабильность, силу, а кому, как не вам знать, насколько важна стабильная экономика для страны. Я благодарен главе правительства Биньямину Нетаниягу за сотрудничество и желаю ему скорейшего выздоровления. И я призываю всех депутатов Кнессета поддержать государственный бюджет".